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Ілларінов перерахував помилкові та правильні рішення Зеленського

27 червня 2021, 19:57

Російський економіст, президент Інституту економічного аналізу оцінив роботу Володимира Зеленського на посаді лідера України.

Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов висловився про політику Зеленського / УНІАН

Оцінювати "експеримент" з обранням на посаду президента людини, котра до цього була далекою від політики, Володимира Зеленського, має сам український народ. У Росії такий варіант розвитку подій також можливий. Про це заявив російський економіст, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

"Коли Росія стане вільною країною - звичайно, так. Оцінювати український "експеримент" повинні самі українці. Судячи з соціологічних опитувань, думки розділилися: є люди, які підтримують Зеленського і вважають правильними його дії, але є і незадоволені, які висловлюють свою критику і свої заперечення. Це нормальний стан справ у вільному суспільстві. За деякими напрямками були спроби прийняття помилкових рішень, в деяких - були зроблені правильні кроки", - пояснив експерт в чаті на Главреді.

Також Андрій Ілларіонов перерахував "помилкові" на його думку рішення президента Володимира Зеленського.

"Наприклад, спроби реалізувати "формулу Штайнмаєра", спроби створення спільного органу по" ЛНР "і" ДНР", спроби домовитися. Як і раніше незрозуміло, чому провалилася операція із затриманням "вагнерівців", - розповів він.

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Також Експерт назвав пару кроків Зеленського, які він вважає правильними.

"В останні кілька тижнів Зеленський зробив кілька важливих кроків, про які ми вже говорили. Зокрема, щодо західних союзників, коли Зеленський звернувся до Меркель і Байдену, а також до німецької, американської, французької та британської громадськості з викладом своєї позиції. Як бачимо, ця його публічна інтервенція принесла результати. Байден, раніше відмовлявся розмовляти з Зеленським, в результаті подзвонив йому. Байден запросив Зеленського з візитом до Вашингтона, значить, у них відбудуться більш розгорнуті переговори, коли у Зеленського буде можливість більш повно і детально викласти свою точку зору. За результатами минулої бесіди Байден повернув 150000000 доларів, які до того він зрізав з військової допомоги Україні. Так що є і матеріальний результат. Завдяки цьому Зеленський також відновив у світі дискусію з питання про запрошення України до НАТО і в якості проміжного кроку - про надання Україні ПДЧ. Загалом досить значний список результатів цього етапу активізації української дипломатії під керівництвом президента. Для Володимира Зеленського стало ясно, що він є головною особою, відповідальною за безпеку країни, причому єдиним стратегічним способом забезпечити цю безпеку є євроатлантична інтеграція. Усвідомивши це, він почав діяти. Причому його дії стали приносити вагомі результати. Досягнення Зеленського слід визнати", - підсумував Андрій Ілларінов.

Також експерт розповів про те, що підсумки зустрічі президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна можуть обернутися негативними наслідками для України. Тепер не тільки Москва, а й Вашингтон чинитиме тиск на Київ з метою реалізації Мінських угод щодо Донбас. Ситуація може бути використана Росією для нового витка гібридної війни проти української держави.

Володимир Зеленський Андрій Ілларіонов новини України
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