"Знущання і радянські методи": в Нафтогазі вказали на помилки Шмигаля

Скандал у Нафтогазі: у НАК звинуватили Шмигаля в радянських методах / Ілюстрація Reuters

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і український Кабмін діють радянськими методами, заявили члени наглядової ради Нафтогазу, які написали заяву про відставку, у своєму відкритому листі.

За їхніми словами, причина звільнення глави Нафтогазу Андрія Коболєва (збитки майже в 20 мільярдів гривень) не зовсім коректна, адже фінансові показники компанії ростуть, і в першому кварталі 2021 року очікується прибуток.

При цьому раніше уряд і президент України погодили продовження терміну повноважень голови правління ще на чотири роки.

"Зміна голови правління ... порушення стандартів корпоративного управління. (...) Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції лише на короткий проміжок часу для того, щоб змінити голову правління. І все це відбулося на підставі одного і того ж рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основоположними практиками корпоративного управління", - повідомляється в листі.

Крім того, наглядова рада підкреслила, що кандидатура Юрія Вітренка на посаду голови Нафтогазу не розглядалася жодного разу.

Звільнення Коболєва з Нафтогазу: