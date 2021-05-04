"Знущання і радянські методи": в Нафтогазі вказали на помилки Шмигаля

У наглядовій раді НАК вважають, що причина звільнення Андрія Коболєва (збитки майже в 20 мільярдів гривень) не зовсім коректна.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і український Кабмін діють радянськими методами, заявили члени наглядової ради Нафтогазу, які написали заяву про відставку, у своєму відкритому листі.
За їхніми словами, причина звільнення глави Нафтогазу Андрія Коболєва (збитки майже в 20 мільярдів гривень) не зовсім коректна, адже фінансові показники компанії ростуть, і в першому кварталі 2021 року очікується прибуток.
При цьому раніше уряд і президент України погодили продовження терміну повноважень голови правління ще на чотири роки.
"Зміна голови правління ... порушення стандартів корпоративного управління. (...) Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції лише на короткий проміжок часу для того, щоб змінити голову правління. І все це відбулося на підставі одного і того ж рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основоположними практиками корпоративного управління", - повідомляється в листі.
Крім того, наглядова рада підкреслила, що кандидатура Юрія Вітренка на посаду голови Нафтогазу не розглядалася жодного разу.
Звільнення Коболєва з Нафтогазу:
- 28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, а також голови правління Андрія Коболєва. Кабмін призначив замість Коболєва Юрія Вітренка.
- Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року Нафтогаз отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.
- За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління Нафтогазу в 2020 році визнана незадовільною.
- У НАК Нафтогаз піддали критиці рішення уряду і назвали такий крок "юридичною маніпуляцією". У компанії уточнили, що збори акціонерів не можуть вносити пропозиції про звільнення або призначення глави Нафтогазу, адже це питання залишається в компетенції наглядової ради.
- У Вашингтоні вважають, що звільнення Коболєва ставить під загрозу проведення реформ в Україні.