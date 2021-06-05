Кабмін хоче ввести новий податок для автомобілістів: кого це торкнеться

Для українців хочуть ввести новий податок / drive.ru

Нардепи вмгадали та мають намір впровадити новий податок для українців - цього разу, він стосуватиметься автомобілів, заявив народний депутат Ярослав Железняк, пишуть Економічні вісті.

Так, за його словами, автомобілістів хочуть обкласти щорічним податком у розмірі близько тисячі доларів.

Як зазначає Железняк, якщо раніше тільки власники дорогих автомашин, вартість яких становила понад 70 000 доларів, сплачували щорічний податок, то тепер Кабмін вирішив розширити спектр автомобілів з позначкою "розкіш", і які підлягатимуть обов'язковому оподаткуванню.

"Зараз українці платитимуть не за люксові марки, А за автомобілі, які коштують понад 40 000 доларів США. Я вважаю це не справедливим", - заявив нардеп.

Железняк вважає, що українців ставлять перед вибором, або платити чималий податок на авто, або продавати машину, оскільки купуючи автомобіль далеко не люксових марок, люди не розраховували довічно платити на нього податок.

читайте такожКабмін значно посилив правила перевезення дітей в автомобілях

"У людей виникне питання, чому держава, не вирішивши питання з податковими і митними дірами, хоче нас обкладати додатковими податками", - підсумував нардеп.