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Кабмін відреагував на заяву про відставку Наглядової ради Нафтогазу

2 травня 2021, 12:47

Уряд просить Наглядову раду Нафтогазу продовжити роботу в компанії на певний період.

Нафтогаз вивіска
Кабмін запропонував наглядовій раді Нафтогазу продовжити роботу до того моменту, допоки не буде обрана нова Рада / УНІАН

Кабінет Міністрів України отримав повідомлення про рішення Наглядової ради НАК Нафтогаз піти у відставку з 14 травня. Однак уряд пропонує членам наглядової ради продовжити роботу до того моменту, допоки не буде обраний новий склад Ради.

Як повідомляться на сайті уряду, Кабмін взяв до уваги інформацію про відставку Наглядової ради Нафтогазу і своїм розпорядженням від 28 квітня пропонує Раді продовжити роботу на період проведення нового конкурсу, за результатами якого буде обрано нову Наглядову раду.

"Кабмін сподівався, що наглядова рада "Нафтогазу", в продовження кращих практик корпоративного управління, прийме позицію щодо подальшого виконання своїх обов'язків. Це забезпечить якісне, незалежне і стійке управління найбільшою державною компанією", - підкреслили в Кабміні.

Нафтогаз – новини

  • Кабінет Міністрів України 28 квітня провів збори акціонерів Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, за підсумками якого робота Наглядової ради та правління компанії була визнана незадовільною. В результаті було прийнято рішення про відставку керівника компанії Андрія Коболєва.
  • У НАК Нафтогаз піддали критиці рішення уряду і вважають, що такий крок є "юридичною маніпуляцією". У компанії уточнили, що збори акціонерів не можуть вносити пропозиції про звільнення або призначення глави Нафтогазу, тому що це питання залишається в компетенції Наглядової ради.
  • Після відставки Коболєва Нафтогаз очолив Юрій Вітренко, який у 2018 році був виконавчим директором компанії. Донедавна політик виконував обов'язки міністра енергетики в уряді Дениса Шмигаля.
  • 30 квітня після зустрічі з новим главою Нафтогазу Юрієм Вітренко в компанії заявили про те, що члени Наглядової ради написали заяви про дострокове припинення своїх повноважень. Повноваження ради будуть припинені з 14 травня.

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