Кабмін відреагував на заяву про відставку Наглядової ради Нафтогазу

Кабмін запропонував наглядовій раді Нафтогазу продовжити роботу до того моменту, допоки не буде обрана нова Рада / УНІАН

Кабінет Міністрів України отримав повідомлення про рішення Наглядової ради НАК Нафтогаз піти у відставку з 14 травня. Однак уряд пропонує членам наглядової ради продовжити роботу до того моменту, допоки не буде обраний новий склад Ради.

Як повідомляться на сайті уряду, Кабмін взяв до уваги інформацію про відставку Наглядової ради Нафтогазу і своїм розпорядженням від 28 квітня пропонує Раді продовжити роботу на період проведення нового конкурсу, за результатами якого буде обрано нову Наглядову раду.

"Кабмін сподівався, що наглядова рада "Нафтогазу", в продовження кращих практик корпоративного управління, прийме позицію щодо подальшого виконання своїх обов'язків. Це забезпечить якісне, незалежне і стійке управління найбільшою державною компанією", - підкреслили в Кабміні.

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