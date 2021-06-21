"Яких реформ ви ще хочете?" Україна різко звернулася до НАТО та оголосила про вимогу

У НАТО повинні надати Україні чіткий список вимог, який слід виконати Києву - Кулеба / УНІАН

Північноатлантичний альянс ще у 2008 році зробив заяву, згідно з якою Україна і Грузія повинні увійти до НАТО. Однак з того часу жодних конкретних рішень щодо цього питання не було прийнято. Альянс може нескінченно вимагати від Києва реформ, тому блоку слід надати чіткий список, що має зробити держава для успішної євроатлантичної інтеграції. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю агентству Anadolu у неділю, 20 червня, він розповів про те, що у 2008 році після заяви про намір прийняти Україну і Грузію до НАТО, лідери колективного блоку безпеки доручили міністрам закордонних справ своїх країн розглянути це питання. Але на практиці конкретних кроків не було.

"Ще у 2008 році Альянс у Бухаресті дуже чітко заявив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства. З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення", - сказав Кулеба.читайте такожВступ України до НАТО: у США розкрили головну помилку Зеленського

При цьому він додав, що Альянсу слід надати Києву чіткий список вимог щодо реформ, після реалізації яких Україна зможе інтегруватися до НАТО.

"Коли ми кажемо про реформи, це може бути нескінченна історія. Отже, моє запитання до НАТО: скільки саме реформ ви хочете? Дайте нам чіткий список. Тому що чим більше реформ ми проводимо, тим більше очікувань від вас", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних перемовин з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував американцям створення покрокового плану інтеграції Києва до Північноатлантичного альянсу. Механізм повинен припускати прив'язку до конкретних календарних дат.

14 червня Зеленський закликав Байдена відповісти на питання про те, чи бачать Україну в НАТО в найближчому майбутньому, і коли українська держава отримає ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.

Після саміту Альянсу, який відбувся 14 червня, в блоці зробили заяву про те, що Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно буде надано відповідний план, в блоці не уточнили.

Американський президент Джо Байден сказав, що Україна наразі не готова до інтеграції в НАТО. Головною перешкодою він назвав корупцію.