"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо Криму

Саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди - Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба посміявся над візитом глави МЗС РФ Сергія Лаврова до окупованого Криму і зазначив, що навіть злива виступила проти планів росіян. При цьому він пообіцяв проведення саміту Кримської платформи за будь-яких погодних умов.

У своєму акаунті в Twitter український дипломат пожартував над тим, що Лавров був змушений змінити план свого візиту на захоплений півострів через сильний дощ.

читайте також"Шабаш Кримська платформа": Лавров спалахнув звинуваченнями на адресу України в расизмі і неонацизміКулеба зазначив ,що "це ще камені з неба не почали падати" і заявив про проведення саміту щодо повернення захопленого Криму за будь-якої погоди.

"Навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А ось саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди", - підкреслив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Примітно, журналісти Радіо Свобода повідомляли, що 12 серпня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров прибув до захопленого Криму, де взяв участь у форумі Таврида у Судаку. Організатори заходу розповіли, що екскурсія Лаврова Тавридою не вдалася – її завадив провести сильний дощ.

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Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї пресконференції сказав, що саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Захід проводиться з метою опрацювання питань, спрямованих на звільнення окупованого Криму. Влада очікує на прибуття високопосадовців зарубіжних держав.

Як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, Росія серйозно протистоїть Кримській платформі і ставить перед собою завдання дискредитації заходу, який організовує Київ.

Представник глави держави в АР Крим Антон Кориневич заявляв, що за підсумками саміту Кримської платформи учасники заходу підпишуть документ, в якому зафіксують кроки зі створення умов для деокупації півострова.

28 липня глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що зміст політичної декларації по Криму вже практично погоджено.

У МЗС підкреслювали, що на саміті Кримської платформи Київ очікує участі представників 40 держав. Підтримка ініціативи України щодо півострова зростає.