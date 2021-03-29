Канада розширила санкції проти Росії через Крим

Канада запровадила проти РФ нові санкції / УНІАН

Влада Канади розширила санкції проти Російської Федерації через те, що РФ захопила український Крим.

Під обмежувальні заходи потрапили дві фізичні особи, йдеться у Twitter-акаунті канадського МЗС.

За його даними, також обмежувальні заходи запроваджено проти чотирьох юридичних осіб.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що канадська влада закликає РФ припинити окупацію Криму.

"Канада та її партнери продовжують закликати Росію припинити свою незаконну окупацію", – наголошується у повідомленні.

Раніше країни Заходу, зокрема Канада, США та держави Євросоюзу засудили окупацію Криму Росією й запровадили проти РФ обмежувальні заходи. Російську сторону покарали санкціями у 2014 році.

Спочатку з Росією було обрізано співпрацю, потім запрацювали обмеження на поставку деяких технологій, а пізніше набули чинності секторальні санкції.