Канада розширила санкції проти Росії через Крим

Канадська влада підтримала Україну й закликає РФ припинити окупацію півострова.
Влада Канади розширила санкції проти Російської Федерації через те, що РФ захопила український Крим.
Під обмежувальні заходи потрапили дві фізичні особи, йдеться у Twitter-акаунті канадського МЗС.
За його даними, також обмежувальні заходи запроваджено проти чотирьох юридичних осіб.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що канадська влада закликає РФ припинити окупацію Криму.
"Канада та її партнери продовжують закликати Росію припинити свою незаконну окупацію", – наголошується у повідомленні.
Раніше країни Заходу, зокрема Канада, США та держави Євросоюзу засудили окупацію Криму Росією й запровадили проти РФ обмежувальні заходи. Російську сторону покарали санкціями у 2014 році.
Спочатку з Росією було обрізано співпрацю, потім запрацювали обмеження на поставку деяких технологій, а пізніше набули чинності секторальні санкції.
Незаконна анексія Криму
- У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
- Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.