Катастрофа МАУ: Данілов зробив різку заяву на адресу Ірану

Данилов висловився про катастрофу літака МАУ / УНІАН

Катастрофа літака Міжнародних Авіаліній України була навмисною атакою Ірану - ця трагедія зупинила ескалацію конфлікту Ірану та США, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.

На його думку, Іран міг навмисне збити український літак, аби покласти край військовій ескалації з США. Катастрофа сталася в ту ж ніч, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

"Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, - досить дивує, ввічливо кажучи", - зазначив Данілов.

Він також не вірить, що катастрофа була випадковою.

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"Це було навмисно. Це була свідома атака", - підкреслив він.

При цьому видання зазначає, що влада Канади не підтримує позицію України, хоча і незадоволена версією Ірану про людський фактор.

Катастрофа літака МАУ в Ірані - про що раніше повідомляв Главред: