Катастрофа МАУ: Данілов зробив різку заяву на адресу Ірану

Катастрофа сталася в ту ж ніч, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.
Катастрофа літака Міжнародних Авіаліній України була навмисною атакою Ірану - ця трагедія зупинила ескалацію конфлікту Ірану та США, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.
На його думку, Іран міг навмисне збити український літак, аби покласти край військовій ескалації з США. Катастрофа сталася в ту ж ніч, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.
"Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, - досить дивує, ввічливо кажучи", - зазначив Данілов.
Він також не вірить, що катастрофа була випадковою.
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"Це було навмисно. Це була свідома атака", - підкреслив він.
При цьому видання зазначає, що влада Канади не підтримує позицію України, хоча і незадоволена версією Ірану про людський фактор.
Катастрофа літака МАУ в Ірані - про що раніше повідомляв Главред:
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- Пізніше Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації.
- 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що розвідка Канади отримала в своє розпорядження аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа розкриває можливі причини аварії літака МАУ. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що літак міг бути збитий навмисно.
- У МЗС Ірану заявили, що оприлюднена канадськими журналістами інформація про аудіозапис з голосом людини, схожої на голос Джавада Заріфа, не відповідає дійсності.