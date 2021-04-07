Катастрофа МАУ: у МЗС України різко відреагували на дії Ірану

У МЗС України відреагували на дії Ірану / Reuters

Влада Ірану й досі не надала жодних даних щодо 10 осіб, яких звинувачують у збиванні літака МАУ біля Тегерана, тому поки що невідомо, чи дійсно ці люди мають відношення до авіакатастрофи, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"На превеликий жаль, ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні сливи в ЗМІ Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і в напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збивання Боїнга. На превеликий жаль, з тих 10 осіб, яким нібито пред'явлено звинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона досі не передала нам нічого з цих деталей, відповідно, ми не можемо знати, це ті особи, які мають відношення до катастрофи, чи ні", - заявив він.

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