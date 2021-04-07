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Катастрофа МАУ: у МЗС України різко відреагували на дії Ірану

7 квітня 2021, 19:29

У Міністерстві закордонних справ зробили гучну заяву про те, що Іран й досі не надав жодних даних щодо 10 осіб, причетних до аварії.

Катастрофа МАУ
У МЗС України відреагували на дії Ірану / Reuters

Влада Ірану й досі не надала жодних даних щодо 10 осіб, яких звинувачують у збиванні літака МАУ біля Тегерана, тому поки що невідомо, чи дійсно ці люди мають відношення до авіакатастрофи, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"На превеликий жаль, ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні сливи в ЗМІ Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і в напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збивання Боїнга. На превеликий жаль, з тих 10 осіб, яким нібито пред'явлено звинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона досі не передала нам нічого з цих деталей, відповідно, ми не можемо знати, це ті особи, які мають відношення до катастрофи, чи ні", - заявив він.

Катастрофа літака МАУ в Ірані - про що раніше повідомляв Главред:

  • 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.
  • Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
  • Пізніше Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації.
  • 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що розвідка Канади отримала в своє розпорядження аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа розкриває можливі причини аварії літака МАУ. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що літак міг бути збитий навмисно.
  • У МЗС Ірану заявили, що оприлюднена канадськими журналістами інформація про аудіозапис з голосом людини, схожої на голос Джавада Заріфа, не відповідає дійсності.
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