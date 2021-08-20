"Кожен повинен займатися своєю справою": Данилов розповів, чи звільнить РНБО Кличка

Віталія Кличка може звільнити тільки Кабмін / Facebook

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що РНБО не має повноважень, щоб зняти з посади голову КМДА Віталія Кличко.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО, пише УНІАН.

"Я не знаю, хто порадив Віталію Володимировичу, які політтехнологи, запустити таке рішення, що нібито на засіданні Ради нацбезпеки і оборони ми можемо знімати Кличка?",- заявив Данилов.

Також він підкреслив, що повноважень знімати Кличка з посади у РНБО немає. Однак розповів, у кого вони є.

"Ці повноваження є у Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів займається своєю справою. Ми можемо розглянути будь - яке питання на засіданні Ради безпеки і оборони, ми можемо звернути увагу на стан справ, який є в місті Києві", - додав секретар РНБО.

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Данилов зазначив, що це питання є дуже болючим і важливим. А також розповів, що в РНБО вже двічі проводили наради з представниками КМДА саме з цього приводу.

"Всі чули про станцію очищення води Бортничі (Бортницька станція аерації (БСА). Де станція? Невідомий. Роки йдуть, а станції немає. І багато інших питань", - аргументував секретар Радбезу.

Він підкреслив, що всі повинні виконувати свої обов'язки. Тільки в такому випадку нікого на засідання РНБО кликати не доведеться.

Тим часом, сам Кличко, якого запросили на засідання РНБО, заявив, що не піде зі своєї посади. А прогул засідання Радбезу в Facebook аргументував участю в засіданні Асоціації міст України.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні РНБО розглядалося питання про заборону реклами ліків. Зокрема, Данилов розповів, що вже складено перелік медпрепаратів, які точно не потраплять на телебачення. До такого рішення, влада прийшла через безліч летальних випадків саме від пропаганди ліків.