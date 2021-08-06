"Кидає в людей камінь розбрату": у Путіна емоційно відповіли на інтерв'ю Зеленського

Захарова відповіла на слова Зеленського про Донбас / Reuters

У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на слова президента Володимира Зеленського про те, що жителям Донбасу, які вважають цю територію російською, слід переїхати в РФ. На думку офіційного представника російського відомства Марії Захарової, це висловлювання свідчить про неповагу до прав людини.

Дипломатка переконана, що Зеленський замість спроб об'єднати державу "кидає в людей камінь розбрату, добиваючи країну". При цьому співробітниця російського МЗС зазначила у своєму Telegram-каналі, що основну підтримку президенту на виборах надали російськомовні громадяни півдня, Південного Сходу та центру країни.

Також Захарова заявила, що нібито корінним жителям нема за що триматися, тому що "київський режим продає землю іноземцям". Водночас представник МЗС РФ переконана в тому, що для багатьох українців Росія є "історичною батьківщиною".

"Так чому ж тепер Зеленський обурюється, що значна частина цієї самої країни і народу, розуміючи, що їх ніхто не питав, але все одно вже упакували на продаж, вважають за можливе самим визначити вектор і формат руху?" – запитує Захарова, виправдовуючи діяльність так званих "ДНР" і "ЛНР".

Разом з тим Захарова заявила, що якщо президент України Володимир Зеленський пропонує виїхати з країни українцям, які "відчувають себе росіянами", то з його боку чесним було б зробити таку ж пропозицію тим, "хто рветься в Євросоюз і НАТО".

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Окупацію російськими військами частини території України дипломатка з РФ назвала "міфічною", зазначивши, що Зеленський веде справу до реальної здачі суверенітету країни, оскільки прагнення України вступити в НАТО і ЄС "на ділі це і означає".

Що заявив Зеленський під час інтерв'ю

У четвер, 5 серпня, телеканал "Дом" опублікував інтерв'ю з Зеленським. Глава держави в розмові з журналістом заявив, що видача паспортів Росії жителям окупованих територій Донбасу загрожує нашій країні тим, що Володимир Путін може забрати Донбас, так само як і Крим. Президент запевнив, що історія змиває подібні кроки і "все це пройде".

Також Зеленський розповів, що першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі є припинення вогню. В ході спілкування з журналістом гарант зазначив, що "не можна говорити з людьми, у яких в руках зброя"

Крім цього, президент України заявив, що "російська історія ще буде оплакувати ситуацію з Кримом". На його думку, окупація Криму була "першим сірником", який зіпсував відносини між народами країн.