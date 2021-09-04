Київ отримає партію Javelin від Вашингтона цього року - Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає партію Javelin від США цього року / УНІАН

Україна вже цього року отримає партію бронебійних систем Javelin, заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він уточнив, що її передадуть в межах військової допомоги США.

"Вище політичне керівництво Сполучених Штатів запевнило президента Володимира Зеленського, що і надалі підтримуватиме український народ і обороноздатність нашої держави. Уже цього року Україна отримає партію бронебійних систем "Джавелін", - сказав Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

Водночас він не виключив, що США та Україна зможуть вийти на домовленості й щодо інших видів оборонного летального і нелетального обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо візит міністра оборони США в Україну", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що діалог з питань оборони і безпеки продовжуватиметься також і в межах відповідної робочої групи комісії стратегічного партнерства. Президенти домовилися перезавантажити роботу цієї комісії, відкрити їй друге дихання й наповнити новим змістом.

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"Восени разом з моїм колегою державним секретарем Ентоні Блінкеном при проведемо у Вашингтоні чергове засідання комісії. Там ми плануємо ухвалити нову хартію стратегічного партнерства України та США", - пояснив глава МЗС України.

Довідка

"Джавелін" - американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки і малошвидкісних цілей. Є першим серійним ПТРК третього покоління. Розроблявся з 1986 року. Прийнятий на озброєння армії США у 1996 році, повідомляє Вікіпедія.

Зустріч Зеленського і Байдена - про що йшлося раніше:

1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" й розкрив деталі.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер. Зокрема, Вашингтон направляє Україні черговий пакет допомоги на 60 млн доларів, до якого входять протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Також президент України Володимир Зеленський розповів про співпрацю з США у плані посилення озброєння ЗСУ. Як заявив він під час зустрічі зі студентами Стенфордського університету в Каліфорнії, озроєння, яке закуповується або поставляється з США в Україну, необхідне для посилення обороноздатності української армії, а не для продажу третім країнам.