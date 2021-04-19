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Київ поскаржився на дипломатичні погрози Росії

19 квітня 2021, 16:23
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МЗС України повідомило, що РФ погрожувала Києву подальшими "репресіями".

Єнін поділився, що РФ погрожувала українській стороні
Росія погрожувала українській стороні, поділився Євген Єнін / УНІАН

Заступник голови Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби – Євген Єнін – заявив, що Київ постійно стикається з провокаціями російської сторони, які заважають нашому посольству в РФ та Генеральному консульству нормально працювати.

Україна намагається дзеркально відповідати на дії РФ, а Москва пригрозила подальшими "репресіями" щодо українських дипломатів, якщо Київ оголосить персоною нон грата "когось не того", розповів чиновник в ефірі 24 каналу.

За його словами, МЗС України чітко показав Росії, що наша країна не піддаватиметься на такі провокації.

Заступник міністра також розповів про провокації, які відбулися у РФ. Співрозмовник уточнив, що перший випадок стався кілька місяців тому.

"...вперше російська сторона інсценувала провокацію хабаря зі співробітниками нашого консульства у Ростові-на-Дону", – сказав Єнін.

Чиновник додав, що другий інцидент трапився місяць тому.

"...ми мали напад та ножове поранення нашого чергового коменданта, представника Державної прикордонної служби, який стався фактично на очах охоронців, яких має... забезпечувати російська сторона...", – додав заступник очільника МЗС.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 16 квітня співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали українського консула Олександра Сосонюка.

Дипломата звинуватили в отриманні від росіянина закритої інформації з баз силових органів. Київ назвав такі дії ФСБ провокацією й стверджував, що консула підставили.

Росія вирішила вислати Сосонюка з країни. Україна відповіла на заходи Москви дзеркально – прийняла рішення вислати з української держави старшого дипломата посольства Росії у Києві.

Дипломатичні "війни" між Києвом та Москвою почалися на тлі того, що Росія пішла на нові агресивні кроки щодо України – стягнула війська до східного кордону нашої країни й перекинула свіжі сили у захоплений Крим.

Низка західних країн підтримали Україну й закликали РФ припинити загострювати ситуацію.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
МЗС України Євген Єнін
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