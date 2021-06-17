Ківа і Тищенко побилися у Раді: повне відео бою

Депутати намагалися розняти Ківу і Тищенка, які побилися у Раді / Телеграф

У Верховній Раді побилися депутат від Слуги народу Микола Тищенко та парламентарій від фракції Опозиційна платформа – За життя Ілля Кива. Під час бійки Тищенко вкусив Ківу зубами за комір сорочки. Бійка сталася під час масової сварки на засіданні парламенту, яка трапилася після слів нардепа від СН Микити Потураєва, запропонувавшого "розстріляти" ОПЗЖ.

Під час засідання Ради Потураєв вийшов до трибуни і заявив, що бідність в Україні закінчиться тільки після того, як народ "розстріляє" фракцію ОПЗЖ, і пообіцяв політичне знищення політсили.

"Тут нас запитали, коли закінчиться епоха бідності? Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупний стан якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль ми демократична країна і ми повинні йти повільно, і знищувати вас політично", - сказав нардеп.

Депутати від ОПЗЖ розсердилися і підбігли до трибуни, одним з перших вибіг Ілля Ківа. Почалася штовханина, яка переросла в бійку. На кадрах можна помітити, як на початку Ківа штовхнув нардепа Богдана Яременка. За декілька хвилин сталася бійка за участю Ківи і Тищенка, під час якої нардеп від Слуги народу вчепився зубами в комір сорочки депутата від ОПЗЖ.

Бійка Ківи і Тищенка у Раді / Телеграф

Бійка Ківи і Тищенка у Раді / Телеграф

Бійка Ківи і Тищенка у Раді / Телеграф

Бійка Ківи і Тищенка у Раді / Телеграф

Нагадаємо, парламентарій від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко розповів, що Потураєв вибачився за свою заяву. Голова ВР Дмитро Разумков змушений був оголосити перерву в засіданні парламенту.

Наприкінці квітня Потураєв вже заявляв, що партію ОПЗЖ "в умовах війни слід було б розстріляти". На його думку, таким чином могла б вирішитися політична проблема в країні.