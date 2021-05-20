"Кличко поводиться дуже неправильно": Зеленський прокоментував обшуки в оточення мера

Зеленський прокоментував обшуки у Кличка і його президентські амбіції

Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи бачить київського мера Віталія Кличка своїм конкурентом на майбутніх президентських виборах.

За словами президента, столичний мер поводиться неправильно. Зеленський запевнив, він з великою повагою ставиться до спортивних перемог Кличка, проте дав зрозуміти, що не задоволений роботою Кличка як мера.

"Що він від мене хоче? Постійно дзвонить, приходить навіть без запису. Навіть коли у мене немає часу... Мене нічого не пов'язує з паном мером. Крім одного, що це моя вертикаль. Голова КМДА є вертикаллю президента", - заявив гарант під час своєї підсумкової прес-конференції за результатами двох років роботи на посаді.

Зеленський також прокоментував обшуки в оточення Кличка.

читайте такожЧому Банкова пішла війною проти Кличка, і хто в ній переможе"Те, що йдуть обшуки. 70 або 50 обшуків в оточенні пана Кличка. Так не треба було красти гроші в бюджеті. Мені здається це справедливо. Він дуже неправильно публічно, мені здається, поводиться", - заявив глава держави.

Що стосується конкурентів на президентських виборах, то від відповіді на це питання Зеленський пішов.

"По-перше, ніхто не вирішив ще йти на другий термін. По-друге, його обрала не Україна, а обрали кияни. По-третє, є соцопитування. Мені здається, там є відповіді. По-четверте, мій голова Офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти", - резюмував гарант.

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