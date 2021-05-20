"Кличко поводиться дуже неправильно": Зеленський прокоментував обшуки в оточення мера

Зеленський пояснив, чи бачить київського мера Віталія Кличка своїм конкурентом на майбутніх президентських виборах.
Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи бачить київського мера Віталія Кличка своїм конкурентом на майбутніх президентських виборах.
За словами президента, столичний мер поводиться неправильно. Зеленський запевнив, він з великою повагою ставиться до спортивних перемог Кличка, проте дав зрозуміти, що не задоволений роботою Кличка як мера.
"Що він від мене хоче? Постійно дзвонить, приходить навіть без запису. Навіть коли у мене немає часу... Мене нічого не пов'язує з паном мером. Крім одного, що це моя вертикаль. Голова КМДА є вертикаллю президента", - заявив гарант під час своєї підсумкової прес-конференції за результатами двох років роботи на посаді.
Зеленський також прокоментував обшуки в оточення Кличка.
читайте такожЧому Банкова пішла війною проти Кличка, і хто в ній переможе"Те, що йдуть обшуки. 70 або 50 обшуків в оточенні пана Кличка. Так не треба було красти гроші в бюджеті. Мені здається це справедливо. Він дуже неправильно публічно, мені здається, поводиться", - заявив глава держави.
Що стосується конкурентів на президентських виборах, то від відповіді на це питання Зеленський пішов.
"По-перше, ніхто не вирішив ще йти на другий термін. По-друге, його обрала не Україна, а обрали кияни. По-третє, є соцопитування. Мені здається, там є відповіді. По-четверте, мій голова Офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти", - резюмував гарант.
Обшуки в оточення Кличка: новини
- Раніше в офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками. Провадження було відкрито за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії, кажуть прокурори.
- Кличко назвав масові обшуки на комунальних підприємствах Києва дискредитацією проти себе особисто.
- А ось обшуки в квартирі мера Києва Віталія Кличка так і не відбулися. Політик приїхав у свою квартиру, зустрівся з правоохоронцями в під'їзді – але ті заявили, що прийшли в іншу квартиру.
- Пізніше в СБУ розкрили деталі обшуків у будинку Кличка. Силовики уточнили, що обшуки відбуваються відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає мер Києва.