УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

З'ясувалося, коли українці зможуть голосувати на виборах онлайн

2 жовтня 2021, 21:09

Протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.

Михайло Федоров
Михайло Федоров назвав цифрові пріоритети країни / Фото: svobodnaya.academy

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров назвав головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Також він розкрив терміни введення онлайн голосування в країні, пише пресслужба Слуги народу.

"Запуск 5G, Інтернет по всій країні, 100% державних послуг онлайн, paperless, частка ІТ у ВВП становить 10% – ось головні пріоритети на 2021-2023 рр., які ставлять перед собою чиновники, депутати та представники офісу президента", - пише пресслужба.

Україна може стати цифровим хабом в Європі і експортером продуктів для цифрового управління.

Як зазначив Федоров, протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.

читайте такожУ ряді міст України відкрилися дільниці для голосування на російських виборах

Раніше писав Главред, що COVID-сертифікат, який потрібен для подорожей до країн Євросоюзу, і внутрішній "коронавірусний паспорт", діятимуть один рік з моменту проходження повного курсу вакцинації.

Також раніше повідомлялося, що з 23 серпня в Україні набув чинності закон, який офіційно прирівняв електронні паспорти до паперових. Таким чином на законодавчому рівні закріплено визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.

viber
Кабмін голосование вибори в Раду Слуга народу Михайло Федоров
Зараз ви переглядаєте новину «З'ясувалося, коли українці зможуть голосувати на виборах онлайн». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Наймодніші повсякденні стрижки на коротке волосся 2021 2022, перед якими неможливо встоятиНаймодніші повсякденні стрижки на коротке волосся 2021 2022, перед якими неможливо встояти Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: ціна на газ у Європі побила новий рекордШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: ціна на газ у Європі побила новий рекорд Місячний календар стрижок на жовтень 2021: вдалі дні для нової зачіски та манікюруМісячний календар стрижок на жовтень 2021: вдалі дні для нової зачіски та манікюру Відставка Разумкова: Зеленський назвав помилку спікера, у Слузі народу стався "бунт"Відставка Разумкова: Зеленський назвав помилку спікера, у Слузі народу стався "бунт" Покровська субота в жовтні 2021: коли, що не можна і можна робити в цей день, молитваПокровська субота в жовтні 2021: коли, що не можна і можна робити в цей день, молитва

Останні новини

15:00

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміни

14:58

Шевченко може очолити клуб з Великобританії: сенсаційний варіант продовження кар'єри

14:37

В Україні під загрозою доставлення посилок з AliExpress і Amazon: в чому причина Відео

14:18

"Нуль, навіть не один бал": Зеленський заявив, що до його президентства РНБО був "кладовищем" Відео

14:12

В Україні п'ять областей за крок від потрапляння до "помаранчевої" зони карантину Відео

Реклама
13:37

Хвиля банкрутств, безробіття і зростання цін: в Україні дали сумний прогноз через подорожчання газу Відео

13:30

"Ще нічого не вирішив": Зеленський висловився про плани на другий президентський термін

13:13

У моду на осінь-зиму 2021 2122 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеності Фото

12:42

"Мільйон запитань" до Разумкова: Зеленський оцінив кандидатуру нового спікера Відео

12:41

Зеленський заявив, що оточення Путіна всіляко перешкоджає їх зустрічі віч-на-віч Відео

12:01

Комаровський "розніс" противірусні препарати: при ГРВІ доведена ефективність не всіх ліків Відео

11:50

Затримання в Грузії: Зеленський пообіцяв допомогти повернути Саакашвілі в Україну Відео

11:30

Інфекціоніст розповів, чому коронавірус міг "втекти" з лабораторії в Китаї Відео

11:23

Україну накриють сильні заморозки: де і коли чекати різкого похолодання Відео

10:30

"Немає часу розраховувати на прийняття в ЄС": Зеленський похвалився "нахабною" політикою України Відео

10:09

Зірка серіалу Пес потрапив у ДТП у Києві

09:43

"Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег

09:34

В Україні різко підскочила вартість газу: опубліковані нові ціни Відео

09:24

Зав'язалася сварка в супермаркеті: у Чернігові по-звірячому побили двох правоохоронців, один з них помер

09:05

Коли Хеллоуїн 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня всіх святих

Реклама
08:58

Ясько розповіла про знайомство з сім'єю Саакашвілі і його розлучення з дружиною Відео

08:50

Гороскоп на 3 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: серйозні збитки або порожні обіцянки Відео

08:32

"Нагороди" за зашквари та Арахамія за барабанами: з'їзд "слуг" закінчився грандіозною вечіркою Відео

08:16

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 7967 осіб, госпіталізацій 3300 Відео

07:57

Євросоюз може створити в Україні військову навчальну місію - ЗМІ

07:45

Чому в Україні так багато антивакцинаторів Погляд

07:35

Бойовики на Донбасі почали активно озброюватися: стягнули "Гради" і танки

07:20

День вчителя в Україні в 2021 році: привітання і картинки до свята

07:10

Киян попередили про різкий зліт тарифів на опалення: названо нові суми Відео

06:27

ПІзно підхопилися: що чекає на Україну після зменшення транзиту газу Погляд

05:28

Чи міг Путін підхопити коронавірус і чи загрожує йому смерть: інфекціоніст оцінив ризики

05:02

Дієтолог розповіла, чим корисні груші та кому їх не можна їсти

04:22

Прикмети на 3 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

03:50

"Розсадники вірусу": лікар пояснив, чи є користь від "жовтої зони"

03:02

Дике везіння цілий місяць: астролог назвала головних щасливчиків жовтня 2021 Відео

02:16

У МОЗ пояснили, хто з педагогів перебуває "під пильним контролем" Відео

01:38

Саакашвілі розповів, як потрапив до Грузії перед затриманням Відео

02 жовтня, субота
23:55

Зеленський загадково висловився щодо ідеї балотуватися на другий строк

23:54

Україну накриє потужний антициклон: синоптики назвали терміни ще одного бабиного літа Відео

23:27

У Львові породілля померла від COVID: серце зупинилося після смерті дитини Відео

Реклама
22:36

Укрзалізниця потрапила до гучного скандалу з "пасажирами-безхатченками"

22:04

У МОЗ розповіли про небезпеку вірусу папіломи людини

21:09

З'ясувалося, коли українці зможуть голосувати на виборах онлайн

20:35

Ляшко назвав терміни виробництва першої української вакцини від коронавірусу Відео

20:34

Вибори в Грузії: оприлюднили перші результати екзитполів

20:04

До Грузії прибули матір та син Саакашвілі Відео

20:00

Наймодніше взуття осінь-зима 2021 2022, яке не захочеться знімати ні в дощ, ні в сніг Фото Відео

19:59

Мендель похвалилася "шабашем" і влаштувала сміливу фотосесію, показавши несподіване тату

19:31

Відставка Разумкова: чому це ніяк не вплине на політичні розклади Погляд

18:50

"Не вистачає досвіду": Зеленський висунув претензії "слугам народу" і назвав їх трієчниками Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти