Кількість українців, які стали росіянами, вже мільйон - Козак

Дмитро Козак сказав, що українці стрімко приймають російське громадянство / скріншот

Число українців, які прийняли російське громадянство, стрімко зростає. Тепер воно досягло мільйона.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Росії і головний парламентер Кремля по Донбасу в нормандському форматі Дмитро Козак в інтерв'ю Politique Internationale.

За його словами, з 2016 по 2020 рік громадянами РФ стали близько мільйона українців.

"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, а й жителі решти України. У період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли без малого 978 тис. громадян України", - зазначив Козак

Крім цього, він додав ,що "загальна чисельність громадян України, що знаходяться в Росії і поставлених на міграційний облік в період 2019-2020 років, склала близько 2,5 мільйони чоловік".

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Дані Козак озвучив без урахування Донбасу, так як цієї інформацією "Росія не має".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в статті глави РФ "Про історичну єдність росіян і українців".

Зокрема, мова йде про те, що Росія нібито "зробила все можливе для того, щоб припинити війну на Донбасі". А саме-уклала Мінські домовленості, які Україна, як переконаний Путін, нібито відмовляється виконувати.

Також раніше Главред писав, що на захопленій частині сходу України - в так званих "ДНР" і " ЛНР" – влада Російської Федерації використовує для впливу на населення фонд"Русский мир".

Посібники Росії під гуманітарним прикриттям займаються викоріненням української мови і культури і насадженням викривлених історичних чинників, які допоможуть зближенню жителів "ЛДНР" з громадянами РФ.

Нагадаємо, в 2014 році частину українського Донбасу захопили проросійські бойовики і створили "ДНР" і "ЛНР". Того ж року на частину сходу України вторглися війська РФ. Російська влада підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти української держави.

У квітні 2014-го на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, а в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

По Донбасу йдуть переговори. Росія не визнає себе стороною конфлікту і стверджує, що є "посередником".