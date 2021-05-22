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Колапс з водою у Криму: у МЗС різко відповіли на звинувачення РФ на адресу України

22 травня 2021, 13:21

Військові Росії поставили під загрозу потребу жителів Криму у воді, стверджує Олег Ніколенко.

Крим вода
Політика Росії в окупованому Криму призвела до проблем на півострові - МЗС України / УНІАН

На території окупованого Криму достатньо запасів води для потреб жителів півострова. Ситуація погіршилася через використання водних ресурсів для військових баз Росії у автономній республіці. Подібними діями росіяни поставили під загрозу потреби жителів півострова у воді. Гуманітарна ситуація на захоплених територіях – зона відповідальності російської держави. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що води в окупованому Криму достатньо для потреб місцевого населення. Проблема виникла через дії росіян, які використовували водний ресурс для військових баз і підприємств. Діяльність РФ в інтересах своїх збройних сил поставила під загрозу потреби кримчан у воді.

"Проблема загострилася через масовану мілітаризацію: розвиток військових баз і підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб Кримського цивільного населення. Це в черговий раз доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях", - сказав Ніколенко.читайте такожКиїв може повернути воду до Криму, якщо Путін попросить Україну - Куніцин

Також він додав, що згідно з міжнародним законодавством, саме держава-окупант несе відповідальність за все, що відбувається на захопленій території. Україна продовжує дотримуватися точки зору, згідно з якою вода з материка потрапить на півострів тільки після повернення Криму до складу української держави.

"Наша позиція чітка: відновлення постачань дніпровської води до Криму можливе тільки після його демілітаризації і деокупації", - підкреслив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, як повідомляє ТАСС, 21 травня заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов звинуватив Київ у водній блокаді Криму і заявив, що така політика України може призвести до "чергової гуманітарної катастрофи", наслідки якої буде важко передбачити.

Проблеми з водою у Криму

  • На території анексованого Росією Криму останніми роками фіксується проблема маловоддя. Запаси водних ресурсів на півострові скорочуються, внаслідок чого кримчани змушені отримувати води за графіком.
  • Україна припинила постачання води до Криму після захоплення Росією півострова. Згідно з позицією офіційного Києва, з дефіцитом водного ресурсу в автономній республіці стикається Росія, тоді як води для місцевого населення там достатньо. Влада готова постачати воду на Кримський півострів тільки у разі гуманітарної катастрофи.
  • "Глава держради Криму" Володимир Константинов стверджував, що півострів вже не може навіть теоретично отримувати воду з материкової України. Інфраструктура Криму не готова до реалізації подібних заходів.
  • Представник президента України у АР Крим Антоні Коріневич казав про те, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі для того, щоб не було навіть гіпотетичної можливості постачання води на захоплений росіянами півострів.

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