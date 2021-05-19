Комітет схвалив важливе рішення щодо міністра інфраструктури

Комітет прийняв рішення щодо кандидата на пост міністра / РБК-Україна

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 19 травня розглянув кандидатуру Олександра Кубракова на посаду голови Мінінфраструктури. Комітет рекомендував нардепам схвалити це призначення, йдеться на його сторінці в Facebook.

"Члени комітету під час засідання підтримали подання прем'єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури і рекомендували Верховній Раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.

Участь у сьогоднішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво та представники МІУ, а також керівництво та представники Укравтодору.

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