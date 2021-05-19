Комітет схвалив важливе рішення щодо міністра інфраструктури

Участь у сьогоднішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво та представники МІУ, а також керівництво та представники Укравтодору.
Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 19 травня розглянув кандидатуру Олександра Кубракова на посаду голови Мінінфраструктури. Комітет рекомендував нардепам схвалити це призначення, йдеться на його сторінці в Facebook.
"Члени комітету під час засідання підтримали подання прем'єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури і рекомендували Верховній Раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.
Участь у сьогоднішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво та представники МІУ, а також керівництво та представники Укравтодору.
Перестановки в Кабінеті міністрів - про що раніше писав Главред:
- У вівторок, 18 травня, Верховна Рада підтримала відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. "За" проголосували 292 парламентарії.
- Також 280 народних депутатів проголосували за звільнення Ігоря Метрашка з поста міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
- Крім того, 284 народних обранці проголосували за відставку глави Міністерства інфраструктури Владислава Криклія.
Автор: Катерина Трохимчук