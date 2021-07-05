Компенсація для України в обмін на Північний потік-2: у Києві поставили умову Росії і Заходу

Україна вимагатиме гарантій безпеки та виконання угод після запуску газопроводу СП-2 / Reuters

У разі введення до експлуатації російського газопроводу Північний потік-2 Україна має намір вимагати від Заходу і Росії компенсації на базі двох ключових принципів – забезпечення безпеки української держави і виконання угод. Можна домовитися навіть з Росією під гарантії, наприклад, Німеччини, проте з реалізацією таких домовленостей все одно можуть виникнути складнощі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого виступу на форумі Україна 30. Міжнародна політика він розповів про те, що Київ через запуск СП-2 вимагатиме компенсації за двома напрямками - гарантії у сфері безпеки держави та забезпечення виконання домовленостей.

"Ми сформулювали два принципи, за якими ми можемо розмовляти про компенсацію, якщо до цього дійде розмова. Це принцип - безпека: як гарантуватиметься безпека держави. І друге - це забезпечення виконання угод", - сказав Кулеба.

Також він додав, що одним з проблемних моментів є питання виконання домовленостей з боку Москви.читайте такожУдар Росії по Україні: у Німеччині поставили Путіну ультиматум щодо Північного потоку-2

"Тому що можна з РФ домовитися і може навіть Німеччина щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусити Росію дотримуватися домовленостей - це велике питання, на яке немає відповідей", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією з США закликав Вашингтон і Брюссель зупинити реалізацію Північного потоку-2. Політик пояснив, що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков посилаючись на дані розвідки казав, що після добудови першої нитки СП-2, Росія може піти на провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що у газопроводу Північний потік-2 можуть виникнути нові проблеми на етапі сертифікації та страхування трубопроводу.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов вважає, що США спробують зупинити запуск СП-2 у тому випадку, якщо у Німеччині за підсумками парламентських виборів до влади прийдуть противники Москви – Партія зелених.