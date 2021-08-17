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Жодної амністії для бойовиків "ЛДНР": текст законопроекту щодо повернення Криму і Донбасу в Україну

17 серпня 2021, 17:01

Амністії не буде для тих осіб, які вчинили низку злочинів.

Бойовики ДНР
Закон не передбачатиме амністію для бойовиків "ЛДНР" / news.dn.ua

Після повернення окупованих Криму і Донбасу до складу України під амністію можуть потрапити особи, які були учасниками окупаційних сил або адміністрацій, але не скоювали злочинів. Законопроект не передбачає амністії для тих осіб, які причетні до злочинної діяльності. Амністія також не застосовуватиметься щодо іноземців та осіб без громадянства, які вчиняли злочини у складі незаконних збройних формувань.

Про це йдеться в законопроекті №5844 Про засади державної політики перехідного періоду. У документі зазначено, що закон повинен буде визначати принципи державної політики перехідного періоду, спрямований на повернення окупованих територій і подолання наслідків окупації з боку РФ. Документ внесено Кабміном.

У проекті закону йдеться про те, що особа, яка перебувала у складі незаконних збройних формувань на окупованих територіях або у складі окупаційних адміністрацій РФ, не підпадає під амністію у тому випадку, якщо було скоєно кримінальний злочин. Втім, можуть бути винятки, які прописані в Кримінальному кодексі.

Хто не підпадає під амністію

Особи, які вчинили злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в межах, визнаних Україною.

Військові злочини і злочини проти людства.

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Особи, які вчинили злочини, склад яких включає дії, пов'язані з тортурами, нелюдськими вчинками, які принижують людську гідність.

Особи, зловмисні дії яких спричинили за собою смерть людини або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Люди, які вчинили умисно тяжкі або особливо тяжкі злочини проти життя і здоров'я людини, свободи, честі і гідності особистості, статевої свободи і статевої недоторканності особистості, проти миру, безпеки людства і міжнародного порядку.читайте також"Формула Штайнмаєра" і "здача" України: Арестович оголосив про сценарій Києва щодо Донбасу

Люди, які вчинили злочини проти національної безпеки держави, які перебували в статусі судді, прокурора, народного депутата України, депутати органів місцевого самоврядування, у тому числі і у АР Крим.

Амністія не застосовується також до іноземців та осіб без громадянства, які вчиняли злочини у зв'язку з місцевими окупаційними адміністраціями, перебуваючи у складі незаконних збройних формувань.

Ситуація на Донбасі

5 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо жителі окупованих територій Донбасу вважають себе росіянами, то їм краще переїхати до Росії, тому що ОРДЛО рано чи пізно повернуться до складу української держави.

Речник МЗС України Олег Ніколенко 12 серпня піддав критиці дії Росії щодо Донбасу і заявив, що Москва повинна докласти зусиль для врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. У Києві, тим часом, продовжать працювати над вирішенням конфронтації в політико-дипломатичній сфері.

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