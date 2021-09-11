Конкретні кроки після старту Північного потоку-2: в ОП закликали США зафіксувати обіцянки на папері

Єрмак закликав США зафіксувати обіцянки щодо Північного потоку-2 на папері / УНІАН

США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Однак ці обіцянки повинні "лягти на папір", заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія" глава Офісу Зеленського заявив, що механізм санкцій проти "Північного потоку-2", який працював, був ефективний. Зараз Україна критикує ту позицію, яка склалася у міжнародних партнерів.

"Але і під час зустрічі з федеральним канцлером (Німеччини - ред.) Ангелою Меркель, і поїздки президента Зеленського до Вашингтона ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть зроблені, коли настане час. Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що зараз є приклад Будапештського меморандуму.

"І сьогодні Україна змушена вірити не словам, а реальним крокам", - підкреслив очільник ОП.

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Зазначимо, глава правління компанії Газпром Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, зробив заяву про те, що газопровід Північний потік-2 вже добудовано. Роботи з трубою завершилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg дізналися, що перші поставки газу трубопроводом СП-2 можуть початися вже з 1 жовтня. Причому через два місяці після цього газопровід може запрацювати на повну потужність.

США мають намір продовжити протидію російському проєкту газопроводу Північний потік-2, заявила офіційний представник Держдепу Джаліна Портер. Офіційний Вашингтон як і раніше вважає Північний потік-2 поганою угодою.