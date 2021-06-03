"Червона ганчірка для Путіна": посол розкрив, чому у ФРН не підтримують поривання України в НАТО

Німецька сторона не хоче спровокувати президента РФ, вважає Мельник.
Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник вважає, що наша країна зможе забезпечити населенню безпеку лише у тому разі, якщо стане членом військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс).
Партнери української держави у Німеччині, на жаль, не поділяють бачення Києва, розповів дипломат в інтерв'ю німецькому журналу loyal, яке опубліковано на сайті посольства нашої країни.
За його словами, німецькі партнери побоюються, що, поділивши позицію України, можуть спровокувати російського президента Володимира Путіна.
"Однак ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невіднятною складовою західної спільноти цінностей, в НАТО та Європейський Союз відповідає інтересам ФРН", – підкреслив співрозмовник.
Нагадаємо, Україна відмовилась від позаблокового статусу та взяла курс на вступ до НАТО після того, як російська сторона у 2014 році пішла на агресивні дії – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.
Київ почав реформувати армію, щоб її стандарти відповідали натівським. Українська держава чекає на План дій щодо членства в НАТО. РФ категорично проти того, що Україна поповнила ряди країн-членів Альянсу.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".