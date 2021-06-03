"Червона ганчірка для Путіна": посол розкрив, чому у ФРН не підтримують поривання України в НАТО

У ФРН через Володимира Путіна не підтримують поривання України в НАТО, поділився Андрій Мельник / Скріншот відео з youtube.com

Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник вважає, що наша країна зможе забезпечити населенню безпеку лише у тому разі, якщо стане членом військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс).

Партнери української держави у Німеччині, на жаль, не поділяють бачення Києва, розповів дипломат в інтерв'ю німецькому журналу loyal, яке опубліковано на сайті посольства нашої країни.

За його словами, німецькі партнери побоюються, що, поділивши позицію України, можуть спровокувати російського президента Володимира Путіна.

"Однак ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невіднятною складовою західної спільноти цінностей, в НАТО та Європейський Союз відповідає інтересам ФРН", – підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, Україна відмовилась від позаблокового статусу та взяла курс на вступ до НАТО після того, як російська сторона у 2014 році пішла на агресивні дії – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Київ почав реформувати армію, щоб її стандарти відповідали натівським. Українська держава чекає на План дій щодо членства в НАТО. РФ категорично проти того, що Україна поповнила ряди країн-членів Альянсу.