Кравчук екстрено звернувся до Росії через важкохворих полонених

Кравчук звернувся до РФ через полонених / УНІАН

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав проросійських бойовиків звільнити чотирьох полонених. Ці четверо українських громадян перебувають у вкрай важкому стані, повідомляє делегація нашої країни в ТКГ у середу, 9 червня.

Кравчук попросив звільнити полонених, щоб Україна забезпечила їхнє належне лікування.

"Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО, вони перебувають у важкому стані здоров'я, для забезпечення їхнього належного лікування", - заявили в делегації.

Переговори по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 20 травня зробив заяву про те, що Банкова і Кремль вже ведуть переговори про організацію зустрічі українського гаранта з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив переговори з Офісом президента щодо зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, діалог веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак у Москві сумніваються, що вдасться узгодити деталі такого заходу.

Президент Зеленський вважає, що переговори щодо врегулювання військового конфлікту Росії та України потрібно вести у трьох напрямках: у складі нормандської четвірки, у форматі прямого діалогу з Путіним та з підключенням до процесу США.

Радник делегації Києва в ТКГ Олексій Арестович припустив, що Зеленський і Путін можуть домовитися щодо низки питань щодо Донбасу, однак Києву і Москві буде складно вирішити питання існування "ДНР" і "ЛНР".