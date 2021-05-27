Кравчук назвав дві країни-майданчики для нових переговорів щодо Донбасу / УНІАН

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, який раніше поставив хрест на переговорах щодо Донбасу в Мінську, назвав дві країни, куди можна перенести переговори.

Він вважає, що нова країна-майданчик має бути нейтральною. Тому найкраще підійдуть Швейцарія або Фінляндія.

У коментарі Суспільному Кравчук заявив, Мінськ більше не підходить для переговорів, адже режим Олександра Лукашенка в Білорусі остаточно скомпрометував себе.

Він уточнив, що якщо у Росії є свої пропозиції – то Київ готовий їх обговорити. Кравчук підкреслив, що рішення має бути спільним, а не рішенням однієї України.

Раніше Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу. Києву не потрібно переносити переговори щодо Донбасу, вважає Лукашенко.

Відмова від Мінська: в чому причина