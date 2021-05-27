Кравчук назвав дві країни-майданчики для нових переговорів щодо Донбасу

Він уточнив, що якщо у Росії є свої пропозиції – то Київ готовий їх обговорити.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, який раніше поставив хрест на переговорах щодо Донбасу в Мінську, назвав дві країни, куди можна перенести переговори.
Він вважає, що нова країна-майданчик має бути нейтральною. Тому найкраще підійдуть Швейцарія або Фінляндія.
У коментарі Суспільному Кравчук заявив, Мінськ більше не підходить для переговорів, адже режим Олександра Лукашенка в Білорусі остаточно скомпрометував себе.
Він уточнив, що якщо у Росії є свої пропозиції – то Київ готовий їх обговорити. Кравчук підкреслив, що рішення має бути спільним, а не рішенням однієї України.
Раніше Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу. Києву не потрібно переносити переговори щодо Донбасу, вважає Лукашенко.
Відмова від Мінська: в чому причина
- Україна і низка країн Заходу не визнала результати президентських виборів у Білорусі, які пройшли влітку 2020 року. В результаті виборчих перегонів Олександр Лукашенко нібито виграв з величезним відривом, проте опозиційні сили так не вважають.
- Деякі опозиціонери вимушено покинули Білорусь, зокрема, засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич і лідер об'єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська.
- Наприкінці травня в Мінську здійснив вимушену посадку літак, на борту якого перебував Протасевич. Опозиціонера затримали білоруські силовики. Затриманому в країні загрожує смертна кара.
- Низка західних країн, у тому числі й Україна, назвали незаконними дії білоруської сторони і вирішили припинити авіасполучення з Білоруссю.