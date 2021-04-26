Кравчук назвав фальшивими заяви Путіна щодо підтримки російськомовних

Леонід Кравчук назвав фальшивими заяви Путіна про російськомовних / УНІАН

Слова глави Кремля Володимира Путіна, що Росія турбується про російськомовних - фальшиві, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук.

"15 тисяч людей вже вбито з боку України на Донбасі. Я не знаю, скільки людей загинуло з того боку. І 1,6 мільйона людей стали переселенцями, тому що їх життя було поставлено під загрозу. Зруйновано будинки, зруйновано інфраструктуру, вони пішли, і сьогодні живуть в інших регіонах України, і не тільки України, не маючи всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей, всі - російськомовні, і понад половина - етнічні росіяни. Тому просторікування російської влади, в тому числі і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий "русский мир" - це глибока фальш", - сказав Кравчук в ефірі телеканалу Дом.

Він вважає, що "треба припинити цю брехню і почати важкий шлях до миру".

Кравчук також прокоментував пропозицію російської сторони про переговори щодо Донбасу у Москві, куди запрошували президента України Володимира Зеленського.

"Їхати сьогодні туди Зеленському, в період війни з Росією ... це що, на уклін їхати до Путіна? Той, хто це пропонував, напевно, не дуже розуміє, що відбувається сьогодні на Донбасі, в Криму, що відбувається в Україні. Він живе якимись ідеями з казкового світу. Давайте припинимо війну - все. Все інше почнемо вирішувати дуже продуктивно і за законом", - пояснив Кравчук.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше: