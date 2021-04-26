Кравчук назвав фальшивими заяви Путіна щодо підтримки російськомовних

Слова Путіна, що він турбується про російськомовних людей, – це глибока фальш, переконаний перший президент України.
Слова глави Кремля Володимира Путіна, що Росія турбується про російськомовних - фальшиві, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук.
"15 тисяч людей вже вбито з боку України на Донбасі. Я не знаю, скільки людей загинуло з того боку. І 1,6 мільйона людей стали переселенцями, тому що їх життя було поставлено під загрозу. Зруйновано будинки, зруйновано інфраструктуру, вони пішли, і сьогодні живуть в інших регіонах України, і не тільки України, не маючи всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей, всі - російськомовні, і понад половина - етнічні росіяни. Тому просторікування російської влади, в тому числі і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий "русский мир" - це глибока фальш", - сказав Кравчук в ефірі телеканалу Дом.
Він вважає, що "треба припинити цю брехню і почати важкий шлях до миру".
Кравчук також прокоментував пропозицію російської сторони про переговори щодо Донбасу у Москві, куди запрошували президента України Володимира Зеленського.
"Їхати сьогодні туди Зеленському, в період війни з Росією ... це що, на уклін їхати до Путіна? Той, хто це пропонував, напевно, не дуже розуміє, що відбувається сьогодні на Донбасі, в Криму, що відбувається в Україні. Він живе якимись ідеями з казкового світу. Давайте припинимо війну - все. Все інше почнемо вирішувати дуже продуктивно і за законом", - пояснив Кравчук.
Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- 22 квітня російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- 23 квітня заступник голови АП РФ Дмитро Козак запропонував провести переговори на Донбасі за участю України, Росії, Франції, Німеччини, а також "ДНР" і "ЛНР".
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що представники бойовиків "ДНР" і "ЛНР" відстоюють позицію російської сторони, тому їх участь у переговорному процесі не буде конструктивною. Ініціативу Козака, на думку Подоляка, можна розглянути в межах ТКГ щодо Донбасу.