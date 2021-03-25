Кравчук назвав головну умову відновлення подачі води до Криму

Леонід Кравчук висловився про водопостачання Криму / УНІАН

Україна зможе розглядати питання постачання води до анексованого Росією Криму тільки у разі виникнення там гуманітарної катастрофи, а відповідальність за водопостачання Криму несе Російська Федерація, заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Дом.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуте в разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", - заявив він.

Кравчук підкреслив, що всю відповідальність за те, що відбувається на Кримському півострові несе Росія, в тому числі в питанні водопостачання населення.

"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", - зазначив він.

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Голова української делегації в ТКГ заявив, що якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, ухвалюються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", - підкреслив він.

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