Кравчук назвав головну умову відновлення подачі води до Криму

Якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води до окупованого Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу.
Україна зможе розглядати питання постачання води до анексованого Росією Криму тільки у разі виникнення там гуманітарної катастрофи, а відповідальність за водопостачання Криму несе Російська Федерація, заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Дом.
"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуте в разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", - заявив він.
Кравчук підкреслив, що всю відповідальність за те, що відбувається на Кримському півострові несе Росія, в тому числі в питанні водопостачання населення.
"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", - зазначив він.
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Голова української делегації в ТКГ заявив, що якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.
"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, ухвалюються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", - підкреслив він.
Кримське питання-про що повідомлялося раніше:
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії. Штати продовжують працювати над тим, щоб притягнути РФ до відповідальності за її зловживання і агресію щодо Києва
- 26 лютого президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підтримку України та невизнання російської анексії Криму. Він запевнив, що українці високо цінують підтримку американської держави.
- 1 березня прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.11 березня Рада національної безпеки і оборони
- затвердити Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, документ буде перебувати в загальному доступі, також його переведуть на англійську мову і відправлять союзникам України.
- 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.