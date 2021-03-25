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Кравчук назвав головну умову відновлення подачі води до Криму

25 березня 2021, 22:54

Якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води до окупованого Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу.

Леонід Кравчук
Леонід Кравчук висловився про водопостачання Криму / УНІАН

Україна зможе розглядати питання постачання води до анексованого Росією Криму тільки у разі виникнення там гуманітарної катастрофи, а відповідальність за водопостачання Криму несе Російська Федерація, заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Дом.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуте в разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", - заявив він.

Кравчук підкреслив, що всю відповідальність за те, що відбувається на Кримському півострові несе Росія, в тому числі в питанні водопостачання населення.

"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", - зазначив він.

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Голова української делегації в ТКГ заявив, що якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, ухвалюються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", - підкреслив він.

Кримське питання-про що повідомлялося раніше:

  • 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії. Штати продовжують працювати над тим, щоб притягнути РФ до відповідальності за її зловживання і агресію щодо Києва
  • 26 лютого президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підтримку України та невизнання російської анексії Криму. Він запевнив, що українці високо цінують підтримку американської держави.
  • 1 березня прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.11 березня Рада національної безпеки і оборони
  • затвердити Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, документ буде перебувати в загальному доступі, також його переведуть на англійську мову і відправлять союзникам України.
  • 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.

водоснабжение анексія Криму Леонід Кравчук новини Криму
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