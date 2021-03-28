Кравчук піддав критиці КСУ і розкрив суть рішення Зеленського

Президент Зеленський мав право звільнити голову КСУ Олександра Тупицького, вважає Леонід Кравчук.
Якби Олександр Тупицький був призначений головою Конституційного Суду в результаті виборів, то його звільнення означало б порушення закону. Однак суддя був призначений указом президента Віктора Януковича, і президент Володимир Зеленський мав абсолютне право видати інший указ щодо скасування такого рішення. Відставку Тупицького не підтримують тільки ті, хто заважає державі здійснювати боротьбу з корупцією, сказав перший президент України Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.
За його словами, до Зеленського виникли б питання в тому випадку, якби Тупицький був кимось обраний на посаду голови Конституційного муду України. З тієї причини, що суддя був призначений одним президентом, інший президент має право скасувати такий указ.
"Якби пан Тупицький був призначений до Конституційного суду якою-небудь виборчою комісією, обраний в якому-небудь окрузі або області, і президент указом його звільнив, то це було б порушення. Тупицький був призначений президентом Януковичем. Тоді ж не було питання, чому він призначений президентом. А коли указ скасував президент, це абсолютно нормально, це навіть у Конституції передбачено", - пояснив Кравчук.читайте такожЗеленський пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ
Крім того, глава української делегації у ТКГ вважає, що відставку Тупицького не підтримують політичні сили, які заважають українській державі реалізовувати курс щодо боротьби з корупцією і будівництва цивілізованої держави.
"Коли президент Зеленський скасував указ Януковича, чомусь відразу питання постало на порядку денному інших політичних сил. Це ті сили, які хочуть зберегти КСУ, які заважають сьогодні, я відповідаю за свої слова, Україні боротися проти корупції, заважають Україні проводити реформи і будувати нову демократичну державу", - підкреслив Леонід Кравчук.
Ситуація з КСУ і звільнення Тупицького
- Конституційний суд України 27 жовтня минулого року виніс рішення про неконституційність статті Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за внесення державними службовцями неправдивої інформації до своїх електронних декларацій. КСУ фактично заблокував систему декларування для політиків і чиновників.
- Представник президента у КСУ Федір Веніславський стверджував, що рішення інстанції може позначитись на безвізовому режимі України з Євросоюзом, а також на європейській інтеграції держави.
- У ЄС заявили, що припускають призупинення безвізового режиму з Україною у зв'язку з рішенням КСУ і закликали Київ створити комісію з внесення змін до Конституції.
- 4 грудня Верховна Рада проголосувала за відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Однак замість тюремного ув'язнення санкція закону передбачає відповідальність у вигляді штрафів і обмеження волі строком до 2 років.
- Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО 29 грудня своїм указом відсторонив голову КСУ Тупицького від виконання повноважень на 2 місяці.
- 27 березня 2021 року Зеленський видав указ про скасування указу президента Януковича від 13 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького головою КСУ.