Кравчук піддав критиці КСУ і розкрив суть рішення Зеленського

Тупицького і КСУ підтримують політичні сили, які заважають Україні боротися з корупцією - Кравчук / УНІАН

Якби Олександр Тупицький був призначений головою Конституційного Суду в результаті виборів, то його звільнення означало б порушення закону. Однак суддя був призначений указом президента Віктора Януковича, і президент Володимир Зеленський мав абсолютне право видати інший указ щодо скасування такого рішення. Відставку Тупицького не підтримують тільки ті, хто заважає державі здійснювати боротьбу з корупцією, сказав перший президент України Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, до Зеленського виникли б питання в тому випадку, якби Тупицький був кимось обраний на посаду голови Конституційного муду України. З тієї причини, що суддя був призначений одним президентом, інший президент має право скасувати такий указ.

"Якби пан Тупицький був призначений до Конституційного суду якою-небудь виборчою комісією, обраний в якому-небудь окрузі або області, і президент указом його звільнив, то це було б порушення. Тупицький був призначений президентом Януковичем. Тоді ж не було питання, чому він призначений президентом. А коли указ скасував президент, це абсолютно нормально, це навіть у Конституції передбачено", - пояснив Кравчук.читайте такожЗеленський пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ

Крім того, глава української делегації у ТКГ вважає, що відставку Тупицького не підтримують політичні сили, які заважають українській державі реалізовувати курс щодо боротьби з корупцією і будівництва цивілізованої держави.

"Коли президент Зеленський скасував указ Януковича, чомусь відразу питання постало на порядку денному інших політичних сил. Це ті сили, які хочуть зберегти КСУ, які заважають сьогодні, я відповідаю за свої слова, Україні боротися проти корупції, заважають Україні проводити реформи і будувати нову демократичну державу", - підкреслив Леонід Кравчук.

Ситуація з КСУ і звільнення Тупицького