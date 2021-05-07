Кравчук послав до "чортової матері" деяких українських політиків

Леонід Кравчук розкритикував політиків з російською ідеологією / УНІАН

Очільник української делегації в ТКГ і перший президент Леонід Кравчук послав "до чортової матері з країни" політиків, які живуть російською пропагандистською ідеологією і не хочуть жити в країні. У токшоу Свобода слова Савіка Шустера сьогодні обговорювали Другу світову війну. Кравчук сказав, що і сьогодні є люди, які хочуть зробити цю сторінку історії "білішою".

"Білим" може бути тільки солдат, який захищає землю", – заявив він.

"А люди, які направляють цього солдата, - ні", - зазначив Кравчук на YouTube-каналі Shuster online у п'ятницю, 7 травня .

"Які скеровують його на звірячі вчинки, які він часто здійснює, не маючи чіткого уявлення про те, що він робить і яка всередині нього ідеологія – її сформували", – сказав перший президент.

Глава делегації України в ТКГ вказав, що сьогодні так формують ідеологію в Росії "Кисельови, Соловйови, Воробйови та інші пташки". Вони, за словами Кравчука, "цвірінькають і нав'язують нам цю ідеологію".

"А деякі наші політики слухають, співають і підтримують, підспівують", – упевнений політик.

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Він заявив, що таким людям не місце в політиці і при владі, "як би вони не маскувалися" і підлаштовувалися під те, що вони "за народ, Україну і щасливе життя".

"Вони ні чорта не знають, вони виросли в інших умовах. Вони живуть ідеологією кремлівською... Їм потрібно слухати Україну, слухати свою землю, якщо вони хочуть тут жити. А якщо не хочуть-то, вибачте за вислів, до чортової матері з України. Ось моя їм порада", – підсумував перший президент.

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