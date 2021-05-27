Кравчук поставив хрест на переговорах щодо Донбасу в Мінську

Переговори щодо Донбасу більше не можуть проходити у Мінську, сказав Леонід Кравчук / УНІАН

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі (Україна, РФ, ОБСЄ) щодо Донбасу – перший президент Леонід Кравчук, заявив, що столиця Білорусі Мінськ більше не може бути переговорним майданчиком.

Українська сторона в першу чергу звернеться до ОБСЄ з питанням про пошук нового місця для переговорів, розповів Кравчук в ефірі каналу Україна 24.

Політик додав, що у Білорусь тепер навіть не можна буде потрапити, оскільки туди з України та низки інших країн більше не літають літаки.

"...враховуючи ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко (Олександр Лукашенко – Ред.), зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення – мінський майданчик...", – підкреслив експрезидент.

На початку квітня Леонід Кравчук сказав, що після закінчення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, мирні переговори щодо Донбасу можуть перенести з Мінська до Польщі (є членом Північноатлантичного альянсу – НАТО).

Пізніше спікер делегації України у ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович стверджував, переговори можуть перенести у країну, яка не є членом Альянсу.

Довідка. Україна та низка країн Заходу не визнала результати президентських виборів у Білорусі, які відбулися влітку 2020 року. В результаті виборчих перегонів Олександр Лукашенко нібито виграв з величезним відривом, проте опозиційні сили так не вважають.

Україна та низка країн Заходу не визнала результати президентських виборів у Білорусі, які відбулися влітку 2020 року. В результаті виборчих перегонів Олександр Лукашенко нібито виграв з величезним відривом, проте опозиційні сили так не вважають. Опозиція звинуватила владу у масштабних фальсифікаціях, були багатолюдні мітинги. Силовики жорстоко розправлялися з учасниками акцій протесту.

Деякі опозиціонери вимушено покинули Білорусь, зокрема, засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та лідер об'єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

Наприкінці травня у Мінську здійснив вимушену посадку літак, на борту якого перебував Протасевич. Опозиціонера затримали білоруські силовики. Затриманому в країні загрожує смертна кара.

Низка західних країн, в тому числі й Україна, назвали незаконними дії білоруської сторони та вирішили припинити авіасполучення з Білоруссю.