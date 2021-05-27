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Кравчук поставив хрест на переговорах щодо Донбасу в Мінську

27 травня 2021, 09:56

Наша країна підійме питання про пошук нового місця для мирних переговорів та у першу чергу звернеться до ОБСЄ, поділився глава української делегації в ТКГ.

Мирні переговори більше не можуть проходити у Мінську, сказав Кравчук
Переговори щодо Донбасу більше не можуть проходити у Мінську, сказав Леонід Кравчук / УНІАН

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі (Україна, РФ, ОБСЄ) щодо Донбасу – перший президент Леонід Кравчук, заявив, що столиця Білорусі Мінськ більше не може бути переговорним майданчиком.

Українська сторона в першу чергу звернеться до ОБСЄ з питанням про пошук нового місця для переговорів, розповів Кравчук в ефірі каналу Україна 24.

Політик додав, що у Білорусь тепер навіть не можна буде потрапити, оскільки туди з України та низки інших країн більше не літають літаки.

"...враховуючи ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко (Олександр Лукашенко – Ред.), зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення – мінський майданчик...", – підкреслив експрезидент.

На початку квітня Леонід Кравчук сказав, що після закінчення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, мирні переговори щодо Донбасу можуть перенести з Мінська до Польщі (є членом Північноатлантичного альянсу – НАТО).

Пізніше спікер делегації України у ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович стверджував, переговори можуть перенести у країну, яка не є членом Альянсу.

  • Довідка. Україна та низка країн Заходу не визнала результати президентських виборів у Білорусі, які відбулися влітку 2020 року. В результаті виборчих перегонів Олександр Лукашенко нібито виграв з величезним відривом, проте опозиційні сили так не вважають.
  • Опозиція звинуватила владу у масштабних фальсифікаціях, були багатолюдні мітинги. Силовики жорстоко розправлялися з учасниками акцій протесту.
  • Деякі опозиціонери вимушено покинули Білорусь, зокрема, засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та лідер об'єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська.
  • Наприкінці травня у Мінську здійснив вимушену посадку літак, на борту якого перебував Протасевич. Опозиціонера затримали білоруські силовики. Затриманому в країні загрожує смертна кара.
  • Низка західних країн, в тому числі й Україна, назвали незаконними дії білоруської сторони та вирішили припинити авіасполучення з Білоруссю.

Мінські угоди

Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, які підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату (Україна, РФ, Німеччина, Франція), пише Вікіпедія.

У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав запровадження перемир'я на Донбасі.

Пізніше після консультації ТКГ було підписано меморандум про виконання положень протоколу. Також у документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинку військ на поточній лінії зіткнення та встановлення 30-кілометрової зони безпеки.

У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів для виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ та лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.

Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна та низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.

РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками та на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками та стверджує, що вибори на Донбасі може бути проведено лише після того, як територію покинуть війська Росії.

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