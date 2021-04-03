Кравчук попередив, до чого готується Росія

РФ готується до загострення конфлікту на Донбасі, вважає Леонід Кравчук / УНІАН

Голова делегації України у мінській Тристоронній контактній групі (українська держава, Росія, ОБСЄ) для розв'язання конфлікту на частині Донбасу та перший президент нашої країни Леонід Кравчук заявив, що РФ готується до загострення протистояння.

Точно невідомо, як конфлікт загострюватиметься, розповів політик в інтерв'ю виданню Гордон.

На його думку, РФ також може відкрито виступити проти України, оскільки російського президента Володимира Путіна "загнали в кут".

Кравчук додав, що Росія зараз не готова до широкомасштабного наступу, проте загнаний у кут лідер може зробити велику дурість.

"…є всі ознаки того, що Росія готується до розширення ескалації на сході України. Не знаю, якою саме буде ця ескалація і коли, але Росія готується… Росія не може сьогодні відкрито виступити проти США, НАТО, Європи. А проти України може, оскільки, по-перше, почувається тут у більшій безпеці…", – сказав він.

Загострення ситуації на Донбасі та нові агресивні кроки Росії – що потрібно знати

На частині сходу України наприкінці березня загострилася ситуація – супротивник відкрив вогонь з мінометів, загинули четверо українських військовослужбовців.

Леонід Кравчук 31 березня на засіданні ТКГ щодо Донбасу запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, проте його ініціативу відкинули.

Раніше на частині Донбасу не раз запроваджували режим тиші, проте ворогові це не заважало відкривати вогонь з різної зброї.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує війська до східних кордонів нашої держави під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона "грає м'язами" зокрема, щоб створити атмосферу тиску на переговорах щодо Донбасу.