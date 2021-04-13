Кравчук налякав Росію Третьою світовою війною

Леонід Кравчук заявив про світову війну / УНІАН

У тому випадку, якщо Росія розпочне війну проти України, це стане початком широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. У такому разі, Україна захищатиме свої землі.

"Я хочу сказати, щоб Росія розуміла і Кремль розумів, що це не буде парад, якщо вони наважаться, прийдуть в стан неосудності і підуть війною проти України. Це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. Це не буде легкий рух, який вони відчули в Криму. Це буде бій, війна, захист Україною своєї землі", - заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Теперішній час.

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