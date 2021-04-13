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Кравчук налякав Росію Третьою світовою війною

13 квітня 2021, 20:11

Глава української делегації в ТКГ заявив, Якщо Росія розпочне бойові дії проти нашої країни, це стане початком світового конфлікту.

Леонід Кравчук
Леонід Кравчук заявив про світову війну / УНІАН

У тому випадку, якщо Росія розпочне війну проти України, це стане початком широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. У такому разі, Україна захищатиме свої землі.

"Я хочу сказати, щоб Росія розуміла і Кремль розумів, що це не буде парад, якщо вони наважаться, прийдуть в стан неосудності і підуть війною проти України. Це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. Це не буде легкий рух, який вони відчули в Криму. Це буде бій, війна, захист Україною своєї землі", - заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Теперішній час.

Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

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