Кравчук розкрив деталі провалу участі США у перемовинах щодо Донбасу

У Вашингтона немає офіційної позиції відносно участі США у перемовинах щодо Донбасу - Кравчук / УНІАН

Київ підтримує участь США у перемовинах щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. На початку війни у Женеві пройшла зустріч представників Вашингтона, Берліна, Парижа, України і Москви щодо ситуації на сході країни. Однак Росії вдалося переконати Європу в тому, що перемовний процес повинен пройти у Мінську і без участі Штатів. Американці вийшли з перемовин через пропозиції Європи та України, сказав в інтерв'ю телеканалу Дом голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

Зокрема, він розповів, що як тільки розпочалася війна, у Женеві зустрілися нинішні учасники перемовин, країни нормандського формату, а також представники США. Але російському президенту Володимиру Путіну та іншим вдалося переконати Європу в тому, що перемовний процес повинен продовжитися не у Женеві, а у Мінську. І без участі США. Президент України Петро Порошенко погодився з такою ініціативою.читайте такожУ США пояснили, як Вашингтон має намір зупинити РФ на Донбасі

"Ми б хотіли, щоб американці брали участь. До речі, коли починалася війна на Донбасі, в Женеві зустрілися представники Німеччини, Франції, Росії, України та Сполучених Штатів Америки. Але чомусь Путіну і іншим вдалося переконати Європу, і з цим погодився президент України пан Порошенко, що ми можемо вирішити це питання не в Женеві, а перенести його до Мінська, і без участі США", - стверджує політик.

За його словами, представники США, таким чином, вже були в перемовному процесі щодо Донбасу, проте вийшли з нього з ініціативи Європи та України.

"Я в цей час був у відрядженні у Польщі, у Нью-Йорку, я отримував багато питань: навіщо ви це робите, це ж не призведе до успіху! Але не послухали тоді здорової поради. Таким чином, США вже були у перемовному форматі, але вийшли з нього за пропозицією Європи та України. Тому наразі казати, що це питання вперше ставиться — ні. Ми просто хотіли б повернутися до того, з чого починали", - сказав Кравчук.читайте такожУ США розкрили плани Байдена щодо України і попередили про загрозу РФ

Також він додав, що сьогодні участь американських представників у перемовинах щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі під питанням. Позиції Вашингтона щодо цієї ініціативи наразі немає.

"Але чи буде участь США у перемовиному процесі, сьогодні мені сказати важко. Тому що, по-перше, це має бути спільне рішення, по-друге, ми не знаємо точно позиції США. Ось коли вона буде оголошена, і коли Україна офіційно звернеться з проханням, думаю, тоді можна буде відповідати і на це дуже важливе для нас питання", - підкреслив Леонід Кравчук.

США і війна на Донбасі