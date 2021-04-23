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Кравчук розкрив деталі умови поїздки Зеленського до Росії

23 квітня 2021, 23:41

Зеленський за роки президентства був на Донбасі 22 рази, тоді як Путін жодного разу не приїжджав на схід України, сказав Леонід Кравчук.

Зеленський
Зеленський не повинен їхати до Росіъ допоки, доки йде війна на Донбасі - Кравчук / УНІАН

Допоки, доки йде війна на Донбасі, а Росія є державою-агресором, немає жодних шансів на поїздку президента України Володимира Зеленського до Москви і на відновлення російсько-українських відносин. Ситуація може змінитися тільки у разі завершення військових дій і повернення Києву окупованих територій. Путін повинен відвідати схід української держави, щоб побачити наслідки політики Кремля. Про це заявив глава делегації Києва у ТКГ Леонід Кравчук.

У ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера перший президент України розповів про те, що глава держави Володимир Зеленський не повинен їхати до Москви допоки, доки йде війна на Донбасі.

"Наша позиція повинна бути такою: допоки йде війна, поки Росія – агресор і активно руйнує відносини, і мови бути не може про відновлення або більш точні відносини між Росією і Україною", - вважає Кравчук.читайте такожРезніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська"

Також він нагадав, що президент Зеленський з 2019 року був на Донбасі 22 рази, тоді як Путін жодного разу не приїжджав до зони збройного конфлікту. При цьому президент РФ у відповідь на ініціативи українського глави держави каже Зеленському про те, що питання конфлікту на сході країни Київ повинен нібито вирішувати з "ЛДНР".

"Він бачить руйнування і бачить, що там відбувається. Путін не знає і не бачить. Ось він каже: я приїду, ми зустрінемося в будь-якій точці Донбасу і він побачив би наслідки його політики. Але він каже: ні, ми це питання не обговорюємо, нехай це питання Україна обговорює з "ДНР" і "ЛНР", - додав Леонід Кравчук.читайте такожАрестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі

Політик підкреслив, що про відновлення відносин України і Росії мова буде йти тільки в тому випадку, якщо завершиться збройний конфлікт, а захоплені території будуть повернуті Києву.

Перемовини щодо Донбасу

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