Кравчук зробив різкий випад на адресу Росії через Донбас

Кравчук заявив , що Росія не хоче миру / УНІАН

Росія категорично не хоче миру на Донбасі, а навпаки робить все для того, щоб заблокувати хоч якісь кроки для припинення конфлікту в зоні ООС, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі каналу ДІМ.

Він зазначив, що Україна закликає Росію до припинення вогню на Донбасі, в тому числі й в рамках ТКГ, але вона не реагує на ці заклики.

"Росія не хоче миру. Росія робить все, щоб заблокувати будь-які кроки", - заявив Кравчук.

Також він додав, що Кремль відмовляє обговорювати мирний план щодо Донбасу, який був розроблений спільно з Францією і Німеччиною.

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"Ось на 19 квітня запланована зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Ну, подивимося. Може, вони домовляться про щось, про подальші кроки. Тому що ситуація вкрай важка, напруга висока. Але ми ж не можемо закривати очі на ті наслідки, до яких призводить така ситуація", - констатував Кравчук.

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