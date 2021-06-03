Кравчук зробив заяву про новий формат перемовин щодо Донбасу

У ТКГ мають бути представлені посадові особи високого рангу - Кравчук / УНІАН

У разі перенесення перемовин щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи з'явиться можливість розширення повноважень перемовників. Формат дискусії можна перенести до Польщі і включити до процесу посадових осіб високого рівня. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що перемовини щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на сході країни можна було б перенести на територію Польщі. Однак для реалізації такої ініціативи потрібна згода всіх сторін цього процесу.

За словами політика, після перенесення мінського процесу можна буде говорити про надання ТКГ ширших повноважень. Йдеться про розширення функцій перемовної групи і підключення до участі в перемовинах політиків і чиновників найвищого рівня.читайте такожЗеленський запустив процес "мирного врегулювання конфлікту на Донбасі"

"Змінюючи майданчик, можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став ширшим і надати йому більш точні повноваження. Наразі повноважень майже немає, ми більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - підкреслив Леонід Кравчук.

Перемовини щодо Донбасу