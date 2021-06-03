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Кравчук зробив заяву про новий формат перемовин щодо Донбасу

3 червня 2021, 20:51

Перемовини в рамках ТКГ можна перенести з Мінська до Польщі, вважає Леонід Кравчук.

Кравчук
У ТКГ мають бути представлені посадові особи високого рангу - Кравчук / УНІАН

У разі перенесення перемовин щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи з'явиться можливість розширення повноважень перемовників. Формат дискусії можна перенести до Польщі і включити до процесу посадових осіб високого рівня. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що перемовини щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на сході країни можна було б перенести на територію Польщі. Однак для реалізації такої ініціативи потрібна згода всіх сторін цього процесу.

За словами політика, після перенесення мінського процесу можна буде говорити про надання ТКГ ширших повноважень. Йдеться про розширення функцій перемовної групи і підключення до участі в перемовинах політиків і чиновників найвищого рівня.читайте такожЗеленський запустив процес "мирного врегулювання конфлікту на Донбасі"

"Змінюючи майданчик, можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став ширшим і надати йому більш точні повноваження. Наразі повноважень майже немає, ми більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - підкреслив Леонід Кравчук.

Перемовини щодо Донбасу

  • Спікер делегації Києва в ТКГ Олексій Арестович 28 травня заявив, що Білорусь фактично підтримала РФ, тому Мінськ більше не може бути нейтральним майданчиком для перемовин щодо Донбасу. Вирішувати питання про перенесення формату з РБ буде вже нове керівництво ОБСЄ, проте з такими змінами повинна погодитися і Росія.
  • 2 червня Арестович попередив, що Україна може відмовитися від Мінська в якості перемовного майданчика щодо Донбасу в тому випадку, якщо Білорусь допустить бойовиків "ЛНР" до проведення так званого "слідчого експерименту" за участю білоруського блогера Романа Протасевича.
  • Того ж дня заступник глави АП РФ Дмитро Козак звинуватив Україну у нібито зриві перемовного процесу щодо Донбасу через те, що Київ не збирається вести діалог з "ДНР" і "ЛНР". За його словами, якщо українська сторона хоче змінити Мінські угоди, то Києву нібито слід говорити з "ЛДНР" і звертатися до Радбезу ООН.
ТКГ Леонід Кравчук новини України новини Донбасу
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