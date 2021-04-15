Кравчук зробив заяву про ядерний статус України після слів посла у ФРН

Україна не розглядає можливість повернення ядерного статусу - Кравчук / УНІАН

Сьогодні зовнішньополітичний курс Києва не передбачає відновлення ядерного статусу. Україна ставить перед собою низку ключових завдань і підтримує єдність Європи. Однак позиція про відновлення статусу ядерної держави в українській доктрині відсутня. Про це заявив глава української делегації у ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"Є чітке визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні дуже для України важливі. Це єдність Європи... А позиції про відновлення ядерного статусу не існує", - сказав політик в ефірі телеканалу Україна 24 у відповідь на заяву українського посла у ФРН Андрія Мельника, який запропонував Києву замислитися про відновлення ядерного статусу.

Довідка

Ядерний статус України

Україна, Росія, США і Великобританія 5 грудня підписали Будапештський меморандум. Згідно з документом, Москва, Вашингтон і Лондон гарантували повагу територіальній цілісності і суверенітету України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.читайте такожУ ЦРУ розкрили плани Росії щодо вторгнення в Україну

Українська держава виконала умови договору і згодом втратила ядерний статус.

Заява посла України у ФРН Мельника про ядерний статус