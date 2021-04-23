Кравчук зробив заяву щодо умови розриву дипвідносин Києва і Москви

Київ повинен використовувати всі можливості для припинення війни на Донбасі, сказав Леонід Кравчук.
Україна прагне врегулювати російсько-український конфлікт на Донбасі за допомогою нормандського формату і мінського процесу, тому питання розриву дипломатичних відносин з Росією не є актуальним. Однак якщо Москва відмовиться брати участь у перемовинах щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи, Київ може розглянути таку можливість. Про це заявив глава української делегації Леонід Кравчук.
У ефірі 4 каналу політик розповів про те, що Україна використовує будь-які можливості для припинення кризи і вирішення збройної конфронтації на Донбасі. Росія бере участь у перемовних процесах щодо цього питання. Якщо Москва виступить з відмовою від своїх зобов'язань, потрібно буде негайно розглянути питання щодо припинення дипломатичних відносин.читайте такожВолкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу
"Коли ми йдемо шляхом "нормандського формату" і "Мінського майданчика", і в процесі беруть участь багато країн, сьогодні питання про розрив дипломатичних відносин не є першочерговою проблемою. Коли Росія, наприклад, завтра відмовляється брати участь у нормандському і мінському форматах, тоді негайно виникає питання про необхідність розриву дипвідносин. Сьогодні ми повинні використовувати всі шляхи, щоб припинити кризу і війну на Донбасі", - підкреслив Леонід Кравчук.
Перемовини щодо Донбасу
- Заступник голови адміністрації президента Росії, куратор українського напрямку у Кремлі і учасник перемовин на Донбасі Дмитро Козак 8 квітня пригрозив Україні " захистом Донбасу" у тому випадку, якщо в регіоні відбудеться загострення конфлікту. Козак акцентував увагу на тому, що подібна ситуація стане "початком кінця" української держави.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня заявив, що Росія тиражує неправдиву інформацію про нібито наміри України провести військову операцію на Донбасі. За його словами, Київ прагне до мирного врегулювання конфлікту. Однак українські війська готові відповісти на провокації противника.
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував російському главі держави Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- 22 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Зеленського готові прийняти у Москві для діалогу щодо відносин України і Росії. Однак для обговорення ситуації на Донбасі він порадив Зеленському провести перемовини з ватажками бойовиків "ДНР" і "ЛНР".