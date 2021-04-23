Кравчук зробив заяву щодо умови розриву дипвідносин Києва і Москви

Україна може піти на розрив дипломатичних відносин з Росією через Донбас - Кравчук / УНІАН

Україна прагне врегулювати російсько-український конфлікт на Донбасі за допомогою нормандського формату і мінського процесу, тому питання розриву дипломатичних відносин з Росією не є актуальним. Однак якщо Москва відмовиться брати участь у перемовинах щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи, Київ може розглянути таку можливість. Про це заявив глава української делегації Леонід Кравчук.

У ефірі 4 каналу політик розповів про те, що Україна використовує будь-які можливості для припинення кризи і вирішення збройної конфронтації на Донбасі. Росія бере участь у перемовних процесах щодо цього питання. Якщо Москва виступить з відмовою від своїх зобов'язань, потрібно буде негайно розглянути питання щодо припинення дипломатичних відносин.читайте такожВолкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу

"Коли ми йдемо шляхом "нормандського формату" і "Мінського майданчика", і в процесі беруть участь багато країн, сьогодні питання про розрив дипломатичних відносин не є першочерговою проблемою. Коли Росія, наприклад, завтра відмовляється брати участь у нормандському і мінському форматах, тоді негайно виникає питання про необхідність розриву дипвідносин. Сьогодні ми повинні використовувати всі шляхи, щоб припинити кризу і війну на Донбасі", - підкреслив Леонід Кравчук.

Перемовини щодо Донбасу