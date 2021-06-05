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Кравчук зробив заяву на адресу Медведчука і пояснив, навіщо він потрібен Путіну в Україні

5 червня 2021, 23:05

Медведчук є ворогом України, вважає перший президент Леонід Кравчук.

Кравчук
Путіну потрібен Медведчук в Україні для того, щоб він діяв в інтересах Кремля - Кравчук / УНІАН

Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук є ворогом України, однак у нього є політичне майбутнє в країні. Президенту РФ Володимиру Путіну потрібна така людина у Києві, тому що дії Медведчука зрозумілі Кремлю. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

У ефірі 5 каналу він розповів про те, що раніше Медведчук був людиною, яка відносно зацікавлена в Україні. Однак з роками він перетворився на ворога української держави.

"Медведчук на моїх очах з більш-менш зацікавленої людини в Україні перетворився в повному розумінні цього слова на ворога України. Я думаю, гроші і характер (причина цього), характер - він слухає і чує тільки себе, у нього немає розуміння, що хтось може зробити краще, ніж він", - вважає Кравчук. При цьому, за його словами, у Медведчука є політичне майбутнє в Україні.читайте такожУ Путіна відповіли на ініціативу Києва обміняти Медведчука на ув'язнених у РФ українців

Також політик додав, що Медведчук потрібен Путіну в Україні для того, щоб в країні був політик, який діяв на догоду Кремлю.

"Вихованець КДБ. І він слухає одне, думає інше, а робить третє. І я переконаний в тому, що йому потрібен Медведчук для того, щоб в Україні була людина, яка буде творити, глибоко не розуміючи наслідки цього творіння", - підкреслив Леонід Кравчук.

Справа Віктора Медведчука

Печерський райсуд міста Києва 13 травня обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді домашнього арешту, який повинен тривати до 9 липня.

Медведчука звинувачують у держзраді: згідно з версією слідства, держава інкримінує йому три епізоди - змова з РФ для видобутку енергоресурсів в захопленому Криму, передача росіянам секретних даних про одну з частин ЗСУ і створення організації з метою впливу на ситуацію в Україні за допомогою трудової міграції.

Президент Росії Володимир Путін розкритикував арешт Медведчука. Він вважає, що цей процес свідчить про "репресії" в Україні щодо політиків, які намагаються домовитися з Москвою щодо Донбасу.

У Слузі народу піддали критиці слова Путіна про Медведчука. Парламентарка Галина Янченко сказала, що ця заява є втручанням у політичний процес України і закликала Москву не забувати про нові санкції проти РФ.

Віктор Медведчук Володимир Путін Леонід Кравчук новини України
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