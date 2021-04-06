Кравчук висловився про Лукашенка і пояснив відмову від перемовин у Мінську

У Мінську більше немає майданчика, який відповідає перемовинам щодо встановлення миру на Донбасі, вважає Леонід Кравчук.
Білоруський режим в особі глави держави Олександра Лукашенка і міністра закордонних справ Володимира Макея демонструє ворожу риторику щодо України. Сьогодні Білорусь не є гарантом надання нейтрального майданчика, який може забезпечити роботу перемовин щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Про це заявив глава делегації Києва у ТКГ Леонід Кравчук.
У коментарі Звезда український парламентер розповів про те, що Київ оцінює риторику білоруської влади як ворожу. З боку офіційного Мінська йдуть необґрунтовані звинувачення на адресу України. Конкретно мова йде про заяви глави республіки Олександра Лукашенка і міністра закордонних справ Володимира Макея.
"Дійсно, дуже складна риторика сьогодні у пана Лукашенка і не тільки Лукашенка, міністра закордонних справ Білорусії щодо оцінки України. Дуже складна. Нас звинувачують, в будь-чому... Ворожа, буду говорити відверто, риторика по відношенню до України", - пояснив Кравчук.
За його словами, у Білорусі фіксується складна внутрішньополітична ситуація. Київ вважає, що Мінськ не здатен забезпечити роботу нейтрального перегмовного майданчика, в рамках якого вдасться домовитися про мир у ОРДЛО.читайте такожУ Білорусі відповіли Кравчуку на заяву про "холуїв Росії"
"Навіть якби була добра риторика, переконаний, що питання миру повинні вирішуватися в країні нейтральній, сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, складна за внутрішнім політичним становищем, дуже складна", - додав Кравчук, підкресливши, що перемовини можуть пройти в іншій державі. При цьому головною залишається суть дискусії, а не країна, у якій вони можуть відбутися.
Перемовини щодо Донбасу
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков заявив, що після завершення карантину Україна не продовжуватиме перемовини щодо Донбасу у Мінську. Причиною тому є той факт, що Білорусь сьогодні знаходиться під впливом Росії.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Київ у порушенні "усіх домовленостей" в рамках Мінського процесі і закликав Захід чинити тиск на Україну з метою виконання угод.