Кравчук висловився про Лукашенка і пояснив відмову від перемовин у Мінську

Білорусь сьогодні не є нейтральною країною, яка могла б забезпечити російсько-українські перемовини - Кравчук / УНІАН

Білоруський режим в особі глави держави Олександра Лукашенка і міністра закордонних справ Володимира Макея демонструє ворожу риторику щодо України. Сьогодні Білорусь не є гарантом надання нейтрального майданчика, який може забезпечити роботу перемовин щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Про це заявив глава делегації Києва у ТКГ Леонід Кравчук.

У коментарі Звезда український парламентер розповів про те, що Київ оцінює риторику білоруської влади як ворожу. З боку офіційного Мінська йдуть необґрунтовані звинувачення на адресу України. Конкретно мова йде про заяви глави республіки Олександра Лукашенка і міністра закордонних справ Володимира Макея.

"Дійсно, дуже складна риторика сьогодні у пана Лукашенка і не тільки Лукашенка, міністра закордонних справ Білорусії щодо оцінки України. Дуже складна. Нас звинувачують, в будь-чому... Ворожа, буду говорити відверто, риторика по відношенню до України", - пояснив Кравчук.

За його словами, у Білорусі фіксується складна внутрішньополітична ситуація. Київ вважає, що Мінськ не здатен забезпечити роботу нейтрального перегмовного майданчика, в рамках якого вдасться домовитися про мир у ОРДЛО.читайте такожУ Білорусі відповіли Кравчуку на заяву про "холуїв Росії"

"Навіть якби була добра риторика, переконаний, що питання миру повинні вирішуватися в країні нейтральній, сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, складна за внутрішнім політичним становищем, дуже складна", - додав Кравчук, підкресливши, що перемовини можуть пройти в іншій державі. При цьому головною залишається суть дискусії, а не країна, у якій вони можуть відбутися.

Перемовини щодо Донбасу