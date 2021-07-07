"Великий бізнесмен": Данилов розповів, чому вирішив не працювати на Порошенка

В українській політиці Данилов з 1994 року - він знає Порошенка вже більше 18 років і вважає його "великим бізнесменом".
Олексій Данилов був в українській політиці з 1994 року, і вирішив залишити діяльність у 2007 році. Однак він повернувся після того, як президентом України був обраний Володимир Зеленський. Данилов брав участь у подіях Євромайдану, проте до Порошенка працювати не пішов, оскільки добре знає політика ще з 2003 року і вважає його "великим бізнесменом". Про це секретар Ради національної безпеки і оборони розповів у програмі Перші особи.
"Я був у політиці з 1994 року, пішов у 2007 році. Не повертався, адже не бачив, куди можна повернутися", - розповів Данилов у ефірі 24 канали.
За його словами, він брав активну участь у подіях Майдану і був там кожен день разом зі своїми синами. Однак до Порошенка політик працювати не пішов, тому що "розумів, чим він буде займатися".читайте також"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму
"Я не пішов до Петра Олексійовича (Порошенка), тому що я його дуже добре знаю ще з 2003 року. Це великий бізнесмен. Я розумів, чим він буде займатися", - додав чиновник.
Також секретар РНБО підкреслив, що наразі у держави з'явився революційний шанс, щоб змінити Україну на краще і побудувати країну мрії.
Олексій Данилов новини
- На початку червня секретар РНБО Данилов заявив, що Франція і Німеччина повинні нести відповідальність за окупацію Росією Криму у 2014 році. За його словами, позиція Берліна і Парижа у 2008 році щодо відмови від надання Україні ПДЧ в НАТО призвела до російської агресії.
- У інтерв'ю 6 липня він також звинуватив Францію в тому, що Париж у 2008 році вів перемовини про врегулювання конфлікту Росії і Грузії, після чого французи отримали замовлення на "Містралі" від Москви, а грузинська держава втратила частину своєї території. За його словами, це явище можна розглядати як корупцію.