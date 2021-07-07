"Великий бізнесмен": Данилов розповів, чому вирішив не працювати на Порошенка

Порошенко - великий бізнесмен, я розумів, чим він займатиметься у владі, - Данилов / УНІАН

Олексій Данилов був в українській політиці з 1994 року, і вирішив залишити діяльність у 2007 році. Однак він повернувся після того, як президентом України був обраний Володимир Зеленський. Данилов брав участь у подіях Євромайдану, проте до Порошенка працювати не пішов, оскільки добре знає політика ще з 2003 року і вважає його "великим бізнесменом". Про це секретар Ради національної безпеки і оборони розповів у програмі Перші особи.

"Я був у політиці з 1994 року, пішов у 2007 році. Не повертався, адже не бачив, куди можна повернутися", - розповів Данилов у ефірі 24 канали.

За його словами, він брав активну участь у подіях Майдану і був там кожен день разом зі своїми синами. Однак до Порошенка політик працювати не пішов, тому що "розумів, чим він буде займатися".читайте також"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму

"Я не пішов до Петра Олексійовича (Порошенка), тому що я його дуже добре знаю ще з 2003 року. Це великий бізнесмен. Я розумів, чим він буде займатися", - додав чиновник.

Також секретар РНБО підкреслив, що наразі у держави з'явився революційний шанс, щоб змінити Україну на краще і побудувати країну мрії.

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