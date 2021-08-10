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"Крим - це Україна": Блінкен різко відреагував на агресію Росії

10 серпня 2021, 22:56

За словами держсекретаря США, Росія й досі продовжує агресивні дії проти України в акваторії морів.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен висловився про Крим / Фото Reuters

США спостерігають за агресивними діями Росії проти України в Чорному і Азовському морях, а також у Керченській протоці, заявив сьогодні Державний секретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, пишуть Вести.

"В Азовському та в Чорному морях, а також у Керченській протоці, ми спостерігаємо триваючі агресивні дії проти України з небезпечними морськими і повітряними вторгненнями, а також переслідуванням суден, котрі підривають торгівлю і обмежують доступ до джерел енергії", - цитує Блінкена пресслужба Держдепартаменту США.

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Голова американської дипломатії зазначив, що його країна підтримує цілісність України і вкотре підкреслив, що Крим – це Україна.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води. Крим - це Україна", - резюмував Блінкен.

Військова допомога Україні від США

30 липня голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом українська делегація очікує переговорів про посилення військової допомоги Києву.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що США щороку збільшують підтримку сектору безпеки України. Зараз Київ отримує військової допомоги на 750 мільярдів доларів. Українська сторона розраховує, що сума зросте до 1$ мільярда.

новини США Ентоні Блінкен Держдепартамент США новини України
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