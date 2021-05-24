Зеленський вирішив віддати Крим кримським татарам: деталі ініціативи президента

У Раді з'явився текст законопроекту про статус кримських татар на території України / УНІАН

Законопроект авторства президента Володимира Зеленського передбачає закріплення статусу кримських татар, караїмів і кримчаків корінними народами України, які сформувалися на території Криму. Глава держави пропонує створити представницькі органи корінних народів, які прийматимуть рішення від їх імені.

Як зазначено в опублікованому на сайті Верховної Ради тексті законопроекту № 5506, кримські татари, караїми і кримчаки – це корінні народи української держави, які сформувалися на території Кримського півострова. Законопроект має статус невідкладного.

"Корінний народ України - автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України", - наголошується в документі.читайте такожУ Путіна оголосили про готовність говорити з Зеленським щодо Криму

Крім того, глава держави пропонує створити спеціальні представницькі органи корінних народів. Вони отримають право представляти корінні народи і приймати рішення.

Також зазначається, що реалізація законопроекту спрямована на закріплення статусу корінних народів України на рівні закону.

Що передбачає законопроект

Визнання кримських татар, караїмів і кримчаків корінними народами України, що сформувалися на території Криму

Створення представницьких органів кримських татар

Визначає правовий статус корінних народів України та їх гарантії прав і свобод

"...Визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини та основними свободами осіб, що належать до корінних народів України", - йдеться в документі.

Підкреслюється, що прийняття законопроекту дозволить корінним народам повною мірою володіти всіма правами і свободами, закріпленими в рамках міжнародного законодавства, а також Конституції і законах України.

Довідка

Статус кримських татар в Україні

Верховна Рада 20 березня 2014 року визнала кримських татар корінним народом Криму. Ініціативу підтримали 283 парламентарі.

Згідно з цією заявою Україна гарантує збереження і розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримських татар, а також усіх національних меншин на території держави.

Междліс і Курултай були визнані представницькими органами кримськотатарського народу.