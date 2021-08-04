Кулеба та Єрмак обговорили з радником Трампа війну на Донбасі і партнерство

Єрмак і Кулеба вирушили до Вашингтона / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілися у Вашингтоні з радником американського президента з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

За інформацією Офісу президента чиновники обговорили партнерство між країнами, а також війну на Донбасі.

Під час зустрічі йшлося і про підготовку візиту президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом, яка запланована на 30 серпня.

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля України і США у мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту.

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"Особливу увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами і останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ", - уточнили в ОП.

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Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі попереджав, що Росія може піти на військову операцію з окупації Маріуполя, Одеси та Херсона. На думку чиновника, в такій ситуації Москва діятиме, відштовхуючись від реакції США.

Російський опозиційний політик Леонід Гозман допускав сценарій, за якого Росія може піти на нову війну з Україною, щоб утримати українську державу від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що конфлікт на Донбасі втратив для Росії сенс, так як у Москви більше немає важелів для стримування України від вступу в НАТО.