Кулеба назвав головну умову зустрічі Зеленського з Путіним

Кулеба назвав умову зустрічі двох президентів / УНІАН

Голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, що зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна може відбутися за однієї умови, але про конкретику у датах поки що говорити зарано.

"Я не можу ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч (Зеленського і Путіна, - ред.) відбудеться тоді, коли ми в Києві переконаємося, що на цій зустрічі зможемо проговорити питання, які для нас є ключовими", - заявив Кулеба в інтрев'ю Радіо НВ.

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