Кулеба назвав головну умову зустрічі Зеленського з Путіним

У Міністерстві закордонних справ заявили про те, що говорити про конкретну дату проведення зустрічі двох лідерів країн поки що зарано.
Голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, що зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна може відбутися за однієї умови, але про конкретику у датах поки що говорити зарано.
"Я не можу ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч (Зеленського і Путіна, - ред.) відбудеться тоді, коли ми в Києві переконаємося, що на цій зустрічі зможемо проговорити питання, які для нас є ключовими", - заявив Кулеба в інтрев'ю Радіо НВ.
Зустріч Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня за підсумками телефонних переговорів домовився з главою РФ Володимиром Путіним обговорити питання проведення зустрічі в Європі в рамках американо-російського саміту.
- Через два дні США у відповідь на агресивну зовнішню політику Кремля вдарили санкціями по Росії, під вплив яких потрапили ряд російських фізичних і юридичних осіб.також Штати вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- 16 квітня Москва ввела відповідні санкції проти Вашингтона: Росія внесла в санкційні списки високопоставлених американських чиновників і заборонила їм в'їзд на свою територію. Крім того, росіяни вислали 10 американських дипломатів.
- Незважаючи на складні відносини Москви і Вашингтона, обидві держави підтверджують намір провести зустріч Путіна і Байдена. У Кремлі стверджують, що переговори можуть відбутися в червні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 20 травня допустив, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна може відбутися вже в найближчі тижні.
Автор: Катерина Трохимчук