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Кулеба назвав головні досягнення Кримської платформи

23 серпня 2021, 22:43

У саміті брали участь 47 держав та міжнародних організацій. Делегації очолювали 15 голів держав і урядів, два спікери парламентів, 14 міністрів.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба підбив підсумки Кримської платформи / УНІАН

Голова МЗС України Дмитро Кулеба підбив підсумки установчого саміту Кримської платформи, пише пресслужба відомства у понеділок, 23 серпня.

У саміті брали участь 47 держав та міжнародних організацій. Делегації очолювали 15 голів держав і урядів, два спікери парламентів, 14 міністрів. Також участь у саміті взяли керівники інститутів ЄС, генсеки Ради Європи та ГУАМ, заступник генсека НАТО.

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"Відсьогодні ми фактично починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі - українського півострова. Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Окупація півострова Крим розпочалася в Москві. Деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві", - заявив президент Володимир Зеленський.

Кулеба назвав два завдання Кримської платформи:

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"По-перше, ми повертаємо Крим із забуття. Крим знову увірвався до порядку денного лідерів держав, увірвався в міжнародний інформаційний простір, і це робить наша держава. Ми працюємо над тим, щоб не тільки надалі тримати Крим у міжнародному порядку денному, але й вирішувати проблеми Криму і рухатися до деокупації. Покажчиком цієї системної роботи відтепер служить Спільна декларація Кримської платформи".

Також Зеленський особисто представив учасникам саміту новий офіс Кримської платформи, який забезпечуватиме моніторинг ситуації на півострові та координуватиме національні зусилля з його деокупації. Іноземні парламентарії відвідали позачергове засідання Верховної Ради, на якому нардепи схвалили постанову на підтримку Кримської платформи.

Кримська платформа 2021

У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи-об'єднати сили з деокупації Криму.

В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. До Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС.

Ряд країн також представлений на рівні послів.

Саміт формують 4 тематичні панелі: про невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.

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