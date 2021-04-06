Кулеба назвав причини агресії з боку Росії

Дмитро Кулеба назвав причини ескалації на Донбасі / УНІАН

Ескалація агресії на Донбасі є сигналом Росії для України і країн Заходу, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю газеті Liberation, текст якого РБК-Україна отримало від пресслужби МЗС.

На думку Кулеби, Росія намагається залякати українську владу, щоб зробити її більш поступливою на переговорах з врегулювання на Донбасі.

"По-перше, це сигнал для України, спроба нас залякати, зробити більш поступливими на переговорах. Росіяни використовують цю ескалацію, як спосіб зміцнити свої позиції в нормандському форматі", - пояснив він.

У той же час, за словами Кулеби, в Кремлі хочуть таким чином відповісти країнам Заходу на санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Навальним.

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"Меседж Кремля: що б ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо. Тому все, що зараз відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України", - зазначив міністр.

Глава МЗС вважає, що однією з причин такої поведінки Росії є те, що російський президент недооцінив Володимира Зеленського. За словами міністра, Кремль вважав, що готовий до діалогу Зеленський буде йти на поступки.

"Готовність до діалогу не означає, що президент України готовий поступатися національними інтересами або вирішальними для майбутньої української держави питаннями. Як тільки росіяни зрозуміли це, вони змінили свою поведінку", - додав він.

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