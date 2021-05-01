Кулеба назвав можливе місце зустрічі Зеленського з Путіним

Стало відомо, де можуть зустрітися Володимир Зеленський та Володимир Путін / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський може провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у двох різних місцях.

Можливі місця зустрічі очільників держав – зона конфлікту чи якась третя країна, розповів член Кабміну в інтерв'ю Радіо Свобода.

Міністр додав, що з Путіним необхідно зустрічатися, оскільки саме він приймає рішення.

"…є певні традиції в міжнародній практиці, в таких випадках конфлікту сторони зустрічаються або на нейтральній території, або у зоні безпосередньо конфлікту. Ось це є оптимальний базовий сценарій для можливості зустрічі…", – заявив глава міністерства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський як президента вперше зустрівся з Володимиром Путіним 9 грудня 2019 року в Парижі на саміті країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Франція та Німеччина) для врегулювання ситуації на Донбасі. Більше Зеленський та Путін не зустрічалися.

Можлива зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним – що необхідно знати

Наприкінці квітня з'явилося відеозвернення Зеленського, в якому він зокрема звернувся до РФ й запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йдуть бойові дії.

Російський лідер заявив, що українського президента готові прийняти у Москві для обговорення російсько-українських відносин, а щодо ситуації на Донбасі Києву потрібно говорити з представниками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк сказав, що глава нашої країни хоче зустрітися з російським колегою, щоб прискорити розв'язання конфлікту на Донбасі.

Влада України відмовляється від прямих переговорів з представниками "ЛДНР".

Очільник нашої країни також говорив, що зустріч з лідером Росії можна провести на території Ватикану.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що Кремль чекає від Києва пропозицій щодо зустрічі.