УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Кулеба назвав можливе місце зустрічі Зеленського з Путіним

1 травня 2021, 13:38
Прослухати новину
Зупинити

Зустріч Зеленського і Путіна можлива, зокрема, у третій країні, поділився очільник МЗС.

Стало відомо, де можуть зустрітися Зеленський і Путін
Стало відомо, де можуть зустрітися Володимир Зеленський та Володимир Путін / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський може провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у двох різних місцях.

Можливі місця зустрічі очільників держав – зона конфлікту чи якась третя країна, розповів член Кабміну в інтерв'ю Радіо Свобода.

Міністр додав, що з Путіним необхідно зустрічатися, оскільки саме він приймає рішення.

"…є певні традиції в міжнародній практиці, в таких випадках конфлікту сторони зустрічаються або на нейтральній території, або у зоні безпосередньо конфлікту. Ось це є оптимальний базовий сценарій для можливості зустрічі…", – заявив глава міністерства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський як президента вперше зустрівся з Володимиром Путіним 9 грудня 2019 року в Парижі на саміті країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Франція та Німеччина) для врегулювання ситуації на Донбасі. Більше Зеленський та Путін не зустрічалися.

Можлива зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним – що необхідно знати

Наприкінці квітня з'явилося відеозвернення Зеленського, в якому він зокрема звернувся до РФ й запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йдуть бойові дії.

Російський лідер заявив, що українського президента готові прийняти у Москві для обговорення російсько-українських відносин, а щодо ситуації на Донбасі Києву потрібно говорити з представниками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк сказав, що глава нашої країни хоче зустрітися з російським колегою, щоб прискорити розв'язання конфлікту на Донбасі.

Влада України відмовляється від прямих переговорів з представниками "ЛДНР".

Очільник нашої країни також говорив, що зустріч з лідером Росії можна провести на території Ватикану.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що Кремль чекає від Києва пропозицій щодо зустрічі.

Агресія РФ проти України – головні факти

  • Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка почалася в Києві у листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович та втік до РФ.
  • Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
  • На Донбасі наприкінці березня 2021 року загострився конфлікт, проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції українських військових. У результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.
  • Володимир Зеленський запросив переговори з Володимиром Путіним для обговорення ситуації й так і не отримав відповідь від російської сторони.
  • В останні дні березня також стало відомо, що РФ під виглядом навчань стягує війська до східного кордону України. Крім того, Росія перекидала свіжі сили у захоплений Крим.
  • Україна та її західні партнери вимагали від влади Росії відмовитися від загострення ситуації. Пізніше РФ почала повертати війська у місця постійної дислокації.
Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Кулеба
Зараз ви переглядаєте новину «Кулеба назвав можливе місце зустрічі Зеленського з Путіним». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Христос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з ВеликоднемХристос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з Великоднем Страсна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робитиСтрасна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робити Діма Комаров показав зйомки проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Діма Комаров показав зйомки проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Олена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесіїОлена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесії Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 29 квітня: відкритий дар і загроза здоров'юГороскоп всіх знаків Зодіаку на 29 квітня: відкритий дар і загроза здоров'ю

Останні новини

14:41
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 травня: на які складності чекати
14:30
Великій сімці запропонували план контрудару по Росії і Китаю Відео
14:27
Всім охочі вже можуть оцінити очікуваний хорор Resident Evil: Village Відео
14:22
Речі, які потрібно викинути зі своєї шафи Відео
14:14
У РФ порахували, скільки жителів "ДНР" і "ЛНР" ощасливлено паспортом Відео
Реклама
13:49
Оля Полякова підколола Катю Осадчу та дізналася "секрет" Відео
13:45
Як пройти ЗНО-2021 на відмінно: добірка корисних YouTube-каналів
13:38
У Києво-Печерській Лаврі парафіяни не дотримувалися правил карантину Відео
13:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 2 травня: чому присвятити святковий день Відео
13:24
Bioware продовжує дражнити фанатів кадрами з Dragon Age 4
13:16
Україну накриють нові хвилі COVID-19: лікар назвав головну причину Відео
12:47
Зеленському дуже небезпечно сам на сам зустрічатися з Путіним – експосол Відео
12:47
Кабмін відреагував на заяву про відставку Наглядової ради Нафтогазу Відео
12:16
Експерт розповів, скільки можна зберігати варені яйця Відео
12:15
В Інтернет просочилися свіжі кадри з Elden Ring і дата виходу гри Відео
11:59
Стало відомо про рішення Таджикистану і Киргизії щодо кордонів Відео
11:48
Смертельна ДТП в Києві з Infiniti: подробиці та відмазка захисту "мажора" Відео
11:11
МОЗ оновило список регіонів червоної зони карантину Відео
10:26
Приєднання США до Кримської платформи вдарить по Росії - експерт Відео
10:24
У Києві в ніч на Великдень була масова бійка та різанина
Реклама
10:09
Путін залякує Лукашенка як стареньку з голлівудського фільму Погляд
09:52
Синоптик назвав грозові регіони України – кому чекати на негоду Відео
09:34
Крихітні мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
09:25
Вірастюк ще не нардеп: Верховний Суд скасував протокол ЦВК Відео
08:42
Марш на честь СС Галичина - історична безграмотність українців Погляд
08:20
Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 5 тисяч осіб Відео
07:56
У Києві невідомою речовиною у квартирі отруїлися шість осіб
07:42
Гороскоп на травень-2021 для всіх знаків: Рака побалує доля, а Тельцю буде складно Відео
07:30
Кулеба повідомив, що США точно приєднаються до Кримської платформи Відео
07:15
Розгул стихії на Великдень: українців попередили про шквали та грози з градом Відео
06:55
Ніж у спину: як РФ відповість Україні за участь США у Кримській платформі Погляд
06:03
Генерал ЗСУ розкрив ймовірний сценарій вторгнення армії РФ в Україну Відео
05:29
Лікарка пояснила, чи потрібне дітям щеплення від COVID-19 та чи існує вакцина
04:58
Кравчук жорстко розкритикував Кремль і пригрозив Росії розпадом Відео
04:22
Європарламент прийняв антиросійську резолюцію: експерт оцінив плюси і мінуси Відео
03:22
Дипломат пояснив наслідки для Росії у разі відключення SWIFT Відео
02:50
Підвищення зарплати і лідерство: що обіцяє гороскоп на травень Рибам
02:11
Гаджет дня: розумні навушники, що підбирають музику під настрій Відео
00:55
Аліна Гросу кардинально змінила образ
00:19
Христос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з Великоднем
Реклама
01 травня, субота
23:45
Візит Блінкена в Україну: Держдеп анонсував питання постачання зброї Києву Відео
23:11
Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити Відео
23:02
ЗМІ оприлюднили розмову адвоката Трампа з Єрмаком у справі Байдена
22:50
Благодатний вогонь в Україні: коли та де парафіяни побачать святиню Відео
22:30
Чому не можна витирати обличчя рушником Відео
22:12
У Bellingcat заявили про причетність РФ до вибухів військових складів в Україні Відео
22:08
Кравчук звинуватив Росію в хитрому підступі на переговорах по Донбасу Відео
21:41
Гороскоп на травень для Стрільця: чого чекати та на що звернути увагу
21:33
В Україні подорожчали ігри для PlayStation 4
21:20
Кава або чай: що здоровіше для організму Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти