Кулеба назвав можливе місце зустрічі Зеленського з Путіним

Зустріч Зеленського і Путіна можлива, зокрема, у третій країні, поділився очільник МЗС.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський може провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у двох різних місцях.
Можливі місця зустрічі очільників держав – зона конфлікту чи якась третя країна, розповів член Кабміну в інтерв'ю Радіо Свобода.
Міністр додав, що з Путіним необхідно зустрічатися, оскільки саме він приймає рішення.
"…є певні традиції в міжнародній практиці, в таких випадках конфлікту сторони зустрічаються або на нейтральній території, або у зоні безпосередньо конфлікту. Ось це є оптимальний базовий сценарій для можливості зустрічі…", – заявив глава міністерства.
Нагадаємо, Володимир Зеленський як президента вперше зустрівся з Володимиром Путіним 9 грудня 2019 року в Парижі на саміті країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Франція та Німеччина) для врегулювання ситуації на Донбасі. Більше Зеленський та Путін не зустрічалися.
Можлива зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним – що необхідно знати
Наприкінці квітня з'явилося відеозвернення Зеленського, в якому він зокрема звернувся до РФ й запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йдуть бойові дії.
Російський лідер заявив, що українського президента готові прийняти у Москві для обговорення російсько-українських відносин, а щодо ситуації на Донбасі Києву потрібно говорити з представниками так званих "ДНР" та "ЛНР".
Радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк сказав, що глава нашої країни хоче зустрітися з російським колегою, щоб прискорити розв'язання конфлікту на Донбасі.
Влада України відмовляється від прямих переговорів з представниками "ЛДНР".
Очільник нашої країни також говорив, що зустріч з лідером Росії можна провести на території Ватикану.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що Кремль чекає від Києва пропозицій щодо зустрічі.
Агресія РФ проти України – головні факти
- Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка почалася в Києві у листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович та втік до РФ.
- Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
- У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
- У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
- На Донбасі наприкінці березня 2021 року загострився конфлікт, проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції українських військових. У результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.
- Володимир Зеленський запросив переговори з Володимиром Путіним для обговорення ситуації й так і не отримав відповідь від російської сторони.
- В останні дні березня також стало відомо, що РФ під виглядом навчань стягує війська до східного кордону України. Крім того, Росія перекидала свіжі сили у захоплений Крим.
- Україна та її західні партнери вимагали від влади Росії відмовитися від загострення ситуації. Пізніше РФ почала повертати війська у місця постійної дислокації.