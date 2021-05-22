Кулеба розкрив плани Путіна проти України після запуску Північного потоку-2

Транзит газу через Україну стримує агресію Росії, вважає Дмитро Кулеба.
У разі добудови і запуску газопроводу Північний потік-2 Україна зіткнеться з новими викликами не тільки в економічній сфері, але і в області безпеки. Додатковим стимулом для агресії Москви проти Києва стане відсутність необхідності української ГТС для транзиту газу до Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У інтерв'ю НВ він розповів про те, що після запуску СП-2 Росія більше не буде зацікавлена в збереженні газотранспортної інфраструктури української держави, тому агресія Москви щодо Києва може бути посилена. Таким чином, на Україну очікують нові виклики у сферах економіки та безпеки.
"Північний потік-2" у разі, якщо його буде завершено, - це не тільки економічний виклик Україні, а й 100% виклик для безпеки України. Відсутність необхідності у збереженні та захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна", - сказав Кулеба.читайте такожЕксперт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2
Також дипломат підкреслив, що він дотримується думки експертів, згідно з якою газотранспортна система, яка дозволяє здійснювати транзит газу через українську територію до Європи, є фактором, що стримує агресію РФ.
Північний потік-2 новини
- США відмовилися від санкцій проти компанії Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу Північний потік-2, та її гендиректора Матіаса Варніга. У Вашингтоні своє рішення пояснили національними інтересами американської держави.
- Головною причиною відмови Штатів від санкцій проти СП-2 журналісти назвали прагнення відновити відносини з Німеччиною, зацікавленою в реалізації газопроводу.
- У Білому домі заявили, що США не можуть зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, тому що проект вже реалізовано на 95%.
- Верховна Рада офіційно звернулася до Конгресу США з проханням вжити заходів щодо зупинки трубопроводу Північний потік-2. Парламентарі закликали Вашингтон впровадити санкції проти всіх учасників російського проекту.
- Пізніше США вдарили новими санкціями по газопроводу Північний потік-2. Під обмеження потрапили 13 суден, які пов'язані з реалізацією російського трубопроводу.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва має намір розібратися в ситуації з новими санкціями США проти СП-2 і звинуватив Вашингтон у невиконанні домовленостей.