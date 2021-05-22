Кулеба розкрив плани Путіна проти України після запуску Північного потоку-2

Після запуску Північного потоку-2 на Україну очікують нові виклики у сфері безпеки / УНІАН

У разі добудови і запуску газопроводу Північний потік-2 Україна зіткнеться з новими викликами не тільки в економічній сфері, але і в області безпеки. Додатковим стимулом для агресії Москви проти Києва стане відсутність необхідності української ГТС для транзиту газу до Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що після запуску СП-2 Росія більше не буде зацікавлена в збереженні газотранспортної інфраструктури української держави, тому агресія Москви щодо Києва може бути посилена. Таким чином, на Україну очікують нові виклики у сферах економіки та безпеки.

"Північний потік-2" у разі, якщо його буде завершено, - це не тільки економічний виклик Україні, а й 100% виклик для безпеки України. Відсутність необхідності у збереженні та захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна", - сказав Кулеба.читайте такожЕксперт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2

Також дипломат підкреслив, що він дотримується думки експертів, згідно з якою газотранспортна система, яка дозволяє здійснювати транзит газу через українську територію до Європи, є фактором, що стримує агресію РФ.

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