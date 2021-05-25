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Розрив авіасполучення з Білоруссю: Кулеба пояснив причину і назвав вигоду для України

25 травня 2021, 13:04

Режим Лукашенка без адекватної реакції може піти ще далі, вважає Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Режим Лукашенка у Білорусі непередбачуваний, а Україна повинна захищати своїх громадян - Кулеба / УНІАН

Дії Києва щодо припинення авіасполучення з Білоруссю направлені на захист українських громадян, тому що вчинки режиму Олександра Лукашенка непередбачувані. При цьому Україна може отримати вигоду від рішення ЄС, пов'язаного з авіаперельотами в небі над республікою. Європейські компанії можуть перенаправити свої рейси до українського повітряного простору, і в такому випадку саме українська держава отримуватиме плату за транзит. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своїй заяві, опублікованій телеканалом Дім, він розповів про те, що в ситуації з інцидентом у Мінську рішення України спрямоване на захист українців.

"Перш за все, в цій ситуації, ми дбаємо про захист наших громадян. І про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася у своєму свавіллі і почала поважати права людини і міжнародні правила", - сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна може отримати вигоду від рішення Євросоюзу, що рекомендувало європейським компаніям припинити польоти до Білорусі і над її територією. Якщо авіаперевізники Європи перенаправлять свої рейси до українського повітряного простору, то вже Київ буде отримувати сплату за транзит.читайте такожУ Зеленського оголосили про повне припинення авіасполучення з Білоруссю

Також він додав, що рішення Києва закрити небо з Білоруссю є принциповим моментом. Якщо не робити таких кроків, то режим Лукашенка може піти на нові небезпечні дії. Україна повинна враховувати всі ризики і працювати над захистом своїх громадян.

"Тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо завчасно оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми повинні дбати про безпеку українських громадян. Ми не знаємо, що там спецслужби білоруського КДБ собі придумали проти когось із наших співвітчизників, і ми повинні їх захищати", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю

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